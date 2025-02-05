سعر Quantum Gospel (QOAT)
سعر Quantum Gospel (QOAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.68K. يتم تحديث سعر QOAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quantum Gospel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.19K
- تغيير سعر Quantum Gospel خلال اليوم هو -22.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر Quantum Gospel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantum Gospel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantum Gospel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantum Gospel مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-22.60%
|30 يوم
|$ 0
|-95.99%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantum Gospel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-22.60%
-34.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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