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سعر Quantum Gospel (QOAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.68K . يتم تحديث سعر QOAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quantum Gospel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.19K - تغيير سعر Quantum Gospel خلال اليوم هو -22.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر Quantum Gospel (QOAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quantum Gospel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantum Gospel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantum Gospel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantum Gospel مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -22.60% 30 يوم $ 0 -95.99% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quantum Gospel (QOAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantum Gospel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00864903$ 0.00864903 $ 0.00864903 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -22.60% تغير السعر (7 أيام) -34.98%

معلومات سوق Quantum Gospel (QOAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: