سعر Polly Penguin اليوم

السعر المباشر لمشروع Polly Penguin (POLLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POLLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POLLY.

يحتل Polly Penguin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,539، مع عرض متداول قدره 999.95M POLLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POLLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00161563، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POLLY بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-1.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Polly Penguin (POLLY)

القيمة السوقية $ 29.54K$ 29.54K $ 29.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.54K$ 29.54K $ 29.54K إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,946,447.981292 999,946,447.981292 999,946,447.981292

القيمة السوقية الحالية لـ Polly Penguin هي $ 29.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POLLY يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999946447.981292. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.54K.