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سعر Podflow AI by Virtuals (POD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 426.22K . يتم تحديث سعر POD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Podflow AI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.88K - تغيير سعر Podflow AI by Virtuals خلال اليوم هو -11.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.68M

أداء سعر Podflow AI by Virtuals (POD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Podflow AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Podflow AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Podflow AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Podflow AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.33% 30 يوم $ 0 -10.99% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Podflow AI by Virtuals (POD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Podflow AI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00341037$ 0.00341037 $ 0.00341037 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -11.33% تغير السعر (7 أيام) -58.61%

معلومات سوق Podflow AI by Virtuals (POD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: