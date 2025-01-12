سعر Mongy (MONGY)
سعر Mongy (MONGY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.24K. يتم تحديث سعر MONGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mongy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K
- تغيير سعر Mongy خلال اليوم هو +1.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Mongy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mongy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mongy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mongy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.36%
|30 يوم
|$ 0
|-74.54%
|60 يوم
|$ 0
|-82.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mongy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
+1.36%
-16.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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