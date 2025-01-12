سعر Miya (MIYA)
سعر Miya (MIYA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 802.93K. يتم تحديث سعر MIYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Miya الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.43K
- تغيير سعر Miya خلال اليوم هو +14.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 977.79M
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خلال اليوم، كان سعر Miya مقابل USD هو $ +0.00010661 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Miya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Miya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Miya مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010661
|+14.92%
|30 يوم
|$ 0
|-43.53%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Miya: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
+14.92%
-13.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age.
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