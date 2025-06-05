احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MT.

سعر Mint Token (MT) المباشر لليوم هو USD 0.00740917 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.98M . يتم تحديث سعر MT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mint Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Mint Token خلال اليوم هو +4.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 401.93M

أداء سعر Mint Token (MT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mint Token مقابل USD هو $ +0.00029929 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mint Token مقابل USD هو $ +0.0009713006 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mint Token مقابل USD هو $ +0.0029571345 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mint Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00029929 +4.21% 30 يوم $ +0.0009713006 +13.11% 60 يوم $ +0.0029571345 +39.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mint Token (MT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mint Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00710129$ 0.00710129 $ 0.00710129 24 ساعة مرتفع $ 0.00741177$ 0.00741177 $ 0.00741177 عالية طوال الوقت $ 0.00794506$ 0.00794506 $ 0.00794506 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +4.21% تغير السعر (7 أيام) +1.02%

معلومات سوق Mint Token (MT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: