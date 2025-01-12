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سعر MAGA DOGE (MAGADOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.37K . يتم تحديث سعر MAGADOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAGA DOGE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 288.42 - تغيير سعر MAGA DOGE خلال اليوم هو -0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42,068.94T

أداء سعر MAGA DOGE (MAGADOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAGA DOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGA DOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGA DOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGA DOGE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.42% 30 يوم $ 0 -5.31% 60 يوم $ 0 +37.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MAGA DOGE (MAGADOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGA DOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -0.42% تغير السعر (7 أيام) -9.61%

معلومات سوق MAGA DOGE (MAGADOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: