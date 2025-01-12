سعر MAGA DOGE (MAGADOGE)
سعر MAGA DOGE (MAGADOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.37K. يتم تحديث سعر MAGADOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAGA DOGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 288.42
- تغيير سعر MAGA DOGE خلال اليوم هو -0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42,068.94T
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خلال اليوم، كان سعر MAGA DOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGA DOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGA DOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGA DOGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.42%
|30 يوم
|$ 0
|-5.31%
|60 يوم
|$ 0
|+37.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGA DOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-0.42%
-9.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At MAGA DOGE, we’re all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn’t just a coin; it’s an experience. We’ve got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what’s crypto without a little fun? Real Potential: While we’re all about the laughs, we’re serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you’re a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you’re not just investing in a coin; you’re investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE!
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