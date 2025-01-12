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سعر Hunter Boden (HUNTBODEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.77K . يتم تحديث سعر HUNTBODEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hunter Boden الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.80 - تغيير سعر Hunter Boden خلال اليوم هو +1.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Hunter Boden (HUNTBODEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hunter Boden مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hunter Boden مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hunter Boden مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hunter Boden مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.42% 30 يوم $ 0 -46.89% 60 يوم $ 0 -41.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hunter Boden (HUNTBODEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hunter Boden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00446153$ 0.00446153 $ 0.00446153 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) +1.42% تغير السعر (7 أيام) -15.06%

معلومات سوق Hunter Boden (HUNTBODEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: