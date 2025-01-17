احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر H1DR4 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر H1DR4.

سعر H1DR4 by Virtuals (H1DR4) المباشر لليوم هو USD 0.00326281 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M . يتم تحديث سعر H1DR4 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق H1DR4 by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 406.00K - تغيير سعر H1DR4 by Virtuals خلال اليوم هو -17.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر H1DR4 by Virtuals (H1DR4) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر H1DR4 by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000699155462127691 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر H1DR4 by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر H1DR4 by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر H1DR4 by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000699155462127691 -17.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

اكتشف أحدث تحليلات سعر H1DR4 by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00244944$ 0.00244944 $ 0.00244944 24 ساعة مرتفع $ 0.00402482$ 0.00402482 $ 0.00402482 عالية طوال الوقت $ 0.01014832$ 0.01014832 $ 0.01014832 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -17.64% تغير السعر (7 أيام) -39.10%

معلومات سوق H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: