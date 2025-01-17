سعر H1DR4 by Virtuals (H1DR4)
سعر H1DR4 by Virtuals (H1DR4) المباشر لليوم هو USD 0.00326281. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M. يتم تحديث سعر H1DR4 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق H1DR4 by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 406.00K
- تغيير سعر H1DR4 by Virtuals خلال اليوم هو -17.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر H1DR4 by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000699155462127691 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر H1DR4 by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر H1DR4 by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر H1DR4 by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000699155462127691
|-17.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر H1DR4 by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
-17.64%
-39.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence.
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