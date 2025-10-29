سعر Gifts Strategy المباشر اليوم هو 0.00364317 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GIFTSTR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GIFTSTR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Gifts Strategy المباشر اليوم هو 0.00364317 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GIFTSTR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GIFTSTR بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن GIFTSTR

معلومات سعر GIFTSTR

اقتصاد توكن GIFTSTR

توقعات سعر GIFTSTR

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Gifts Strategy

سعر Gifts Strategy (GIFTSTR)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GIFTSTR إلى USD:

$0.00364317
$0.00364317$0.00364317
-0.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Gifts Strategy (GIFTSTR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:54:12 (UTC+8)

معلومات سعر Gifts Strategy (GIFTSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00358355
$ 0.00358355$ 0.00358355
24 ساعة منخفض
$ 0.00375915
$ 0.00375915$ 0.00375915
24 ساعة مرتفع

$ 0.00358355
$ 0.00358355$ 0.00358355

$ 0.00375915
$ 0.00375915$ 0.00375915

$ 0.00692033
$ 0.00692033$ 0.00692033

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

-0.41%

+62.91%

+62.91%

سعر Gifts Strategy (GIFTSTR) في الوقت الحقيقي هو $0.00364317. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GIFTSTR بين أدنى سعر $ 0.00358355 وأعلى سعر $ 0.00375915، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGIFTSTR على الإطلاق هو $ 0.00692033، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GIFTSTR +0.58% على مدار الساعة الماضية، -0.41% على مدار 24 ساعة، و +62.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gifts Strategy (GIFTSTR)

$ 333.19K
$ 333.19K$ 333.19K

--
----

$ 351.66K
$ 351.66K$ 351.66K

91.54M
91.54M 91.54M

96,613,869.0
96,613,869.0 96,613,869.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gifts Strategy هي $ 333.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GIFTSTR يبلغ 91.54M، مع إجمالي عرض 96613869.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 351.66K.

سجل سعر Gifts Strategy (GIFTSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gifts Strategy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gifts Strategy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gifts Strategy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gifts Strategy مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.41%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Gifts Strategy ( GIFTSTR )

The Degen Engine for Telegram Gifts on TON blockchain. 10 percent tax on every buy and sell, cry about it.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Gifts Strategy (USD)

كم ستكون قيمة Gifts Strategy (GIFTSTR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Gifts Strategy (GIFTSTR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Gifts Strategy.

تحقق الآن من توقعات سعر Gifts Strategy!

عملة GIFTSTR إلى العملات المحلية

توكنوميكس Gifts Strategy (GIFTSTR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Gifts Strategy (GIFTSTR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GIFTSTR والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Gifts Strategy (GIFTSTR)

كم يساوي Gifts Strategy (GIFTSTR) اليوم؟
سعر GIFTSTR المباشر في USD هو USD 0.00364317، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GIFTSTR إلى USD الحالي؟
سعر GIFTSTR إلى USD الحالي هو $ 0.00364317. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Gifts Strategy ؟
القيمة السوقية لعملة GIFTSTR هي $ 333.19K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GIFTSTR؟
العرض المتداول لتوكن GIFTSTR هو 91.54M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GIFTSTR؟
حقق GIFTSTR سعرًا قياسيًا قدره 0.00692033 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GIFTSTR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 GIFTSTR.
ما هو حجم تداول GIFTSTR؟
حجم تداول GIFTSTR المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GIFTSTR هذا العام؟
قد يرتفع GIFTSTR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GIFTSTR لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:54:12 (UTC+8)

تحديثات Gifts Strategy (GIFTSTR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,000.00
$113,000.00$113,000.00

-1.43%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.90
$4,000.90$4,000.90

-2.34%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04081
$0.04081$0.04081

-12.12%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.33
$194.33$194.33

-2.29%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2618
$3.2618$3.2618

-15.44%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.90
$4,000.90$4,000.90

-2.34%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,000.00
$113,000.00$113,000.00

-1.43%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.33
$194.33$194.33

-2.29%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6504
$2.6504$2.6504

+0.54%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19346
$0.19346$0.19346

-3.15%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.07326
$0.07326$0.07326

+3,563.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004318
$0.00004318$0.00004318

+564.30%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.175
$2.175$2.175

+190.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000033
$0.000000000000000000000033$0.000000000000000000000033

+200.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000180
$0.0000000180$0.0000000180

+109.30%