معلومات سعر Gifts Strategy (GIFTSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00358355 $ 0.00358355 $ 0.00358355 24 ساعة منخفض $ 0.00375915 $ 0.00375915 $ 0.00375915 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00358355$ 0.00358355 $ 0.00358355 24 ساعة مرتفع $ 0.00375915$ 0.00375915 $ 0.00375915 عالية طوال الوقت $ 0.00692033$ 0.00692033 $ 0.00692033 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) +62.91% تغير السعر (7 أيام) +62.91%

سعر Gifts Strategy (GIFTSTR) في الوقت الحقيقي هو $0.00364317. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GIFTSTR بين أدنى سعر $ 0.00358355 وأعلى سعر $ 0.00375915، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGIFTSTR على الإطلاق هو $ 0.00692033، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GIFTSTR +0.58% على مدار الساعة الماضية، -0.41% على مدار 24 ساعة، و +62.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gifts Strategy (GIFTSTR)

القيمة السوقية $ 333.19K$ 333.19K $ 333.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 351.66K$ 351.66K $ 351.66K إمداد دورة التداول 91.54M 91.54M 91.54M إجمالي العرض 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gifts Strategy هي $ 333.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GIFTSTR يبلغ 91.54M، مع إجمالي عرض 96613869.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 351.66K.