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أعلى رموز NFT والرموز القابلة للتحصيل حسب القيمة السوقية

تمثل الرموز غير القابلة للفطريات (NFTs) والمقتنيات الرقمية أصولاً فريدة غير قابلة للتجزئة تم التحقق منها على سلسلة الكتل. يتضمن هذا القطاع الرموز المميزة التي تدعم أسواق NFT، ومنصات الفن الرقمي، ومنظومات الملكية الفكرية. وغالبًا ما تُستخدم هذه الرموز المميزة الأصلية في الحوكمة أو الرهان أو تسهيل المعاملات داخل اقتصادات المبدعين.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Render
Render
RENDER
$ 1.269
+0.08%
+0.55%
+2.41%
$ 660.36M
$ 95.58K
2
FET
FET
FET
$ 0.1234
+0.49%
-0.48%
-7.13%
$ 279.42M
$ 3.41M
3
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002811
+0.07%
0.00%
+0.39%
$ 278.32M
$ 190.77B
4
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1213
0.00%
-0.98%
-3.49%
$ 220.66M
$ 458.01K
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1074
+0.09%
-1.10%
-3.24%
$ 214.80M
$ 528.23K
6
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002028
+0.10%
-0.10%
+0.15%
$ 194.46M
$ 3.51B
7
ENS
ENS
ENS
$ 3.913
+0.05%
-2.53%
-4.41%
$ 158.64M
$ 16.22K
8
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8535
+0.14%
-2.62%
-3.14%
$ 148.21M
$ 67.04K
9
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.0122
+0.25%
-1.77%
-2.94%
$ 127.35M
$ 7.29M
10
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06357
+0.17%
+0.50%
-2.25%
$ 126.64M
$ 883.26K
11
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1245
-0.16%
+0.97%
-1.81%
$ 125.10M
$ 1.14M
12
$ 0.0394
+0.03%
-0.28%
-0.08%
$ 116.30M
$ 2.00M
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3864
+0.94%
+5.74%
+3.01%
$ 96.77M
$ 181.77K
14
$ 0.1986
-0.10%
+0.76%
-1.64%
$ 91.39M
$ 299.25K
15
Gala
Gala
GALA
$ 0.001637
+0.31%
-0.61%
-4.27%
$ 79.59M
$ 103.11M
16
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006222
+1.26%
+0.77%
-2.69%
$ 62.70M
$ 129.30M
17
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2038
-1.11%
+6.06%
-4.88%
$ 58.34M
$ 380.09K
18
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.087305
-0.15%
+0.01%
-0.30%
$ 55.91M
$ 2.20M
19
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.000189
+0.37%
-1.91%
-1.30%
$ 53.60M
$ 422.67M
20
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02372
+0.30%
-0.63%
-3.06%
$ 46.98M
$ 2.20M
21
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02791
+0.04%
-7.13%
-10.96%
$ 46.49M
$ 2.45M
22
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.27607
-5.84%
-28.83%
-71.78%
$ 43.45M
$ 16.72M
23
XYO
XYO
XYO
$ 0.00295
-0.67%
-0.34%
+1.37%
$ 40.72M
$ 18.21M
24
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02815
+0.04%
-2.11%
-2.52%
$ 39.58M
$ 2.16M
25
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005152
0.00%
+0.19%
-4.77%
$ 39.02M
$ 16.31M
26
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04859
+0.08%
+0.45%
-2.85%
$ 37.65M
$ 1.32M
27
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01316
+0.30%
0.00%
-1.20%
$ 37.21M
$ 4.15M
28
ME
ME
ME
$ 0.0588
-0.57%
-7.14%
-3.31%
$ 32.00M
$ 901.79K
29
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007322
-0.19%
-1.47%
-0.30%
$ 30.99M
$ 7.72M
30
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.0132
-1.17%
-11.83%
+5.03%
$ 30.25M
$ 15.94M
31
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009887
+0.11%
+0.28%
-1.27%
$ 29.66M
$ 73.33M
32
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004625
-0.09%
-2.53%
-7.28%
$ 29.37M
$ 146.88M
33
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06074
-0.28%
+0.07%
+3.89%
$ 27.80M
$ 907.06K
34
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02735812
-4.28%
+0.14%
-2.44%
$ 26.96M
$ 3.01M
35
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2642
-0.19%
+0.46%
-5.79%
$ 26.28M
$ 80.03K
36
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07596
+0.37%
-3.18%
-4.94%
$ 23.16M
$ 1.10M
37
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.002295
-0.52%
-1.98%
-7.57%
$ 22.82M
$ 24.46M
38
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.992
-0.30%
-4.40%
+2.99%
$ 22.00M
$ 19.40K
39
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004864
0.00%
-0.53%
-2.77%
$ 21.80M
$ 19.78M
40
BORA
BORA
BORA
$ 0.01888523
+0.25%
-0.00%
-1.39%
$ 21.77M
$ 155.12K
41
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2923
+0.24%
-1.38%
-4.41%
$ 20.51M
$ 206.55K
42
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005274
+0.34%
-0.08%
+0.67%
$ 19.22M
$ 103.35M
43
GMT
GMT
GMT
$ 0.00617584
-0.30%
-0.01%
-7.43%
$ 19.22M
$ 3.79M
44
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10112
+0.05%
+0.31%
-0.09%
$ 18.52M
$ 1.28M
45
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019876
+0.09%
-3.51%
-4.86%
$ 18.44M
$ 2.94M
46
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.17271
+2.41%
+30.88%
+67.84%
$ 18.19M
$ 3.54M
47
CARV
CARV
CARV
$ 0.02944
-0.81%
-1.91%
-3.77%
$ 17.88M
$ 1.89M
48
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01178858
-0.44%
-0.01%
-5.65%
$ 17.04M
$ 2.09M
49
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003597
-0.41%
-1.69%
-5.63%
$ 16.60M
$ 17.37M
50
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004708
-0.50%
-1.74%
+8.96%
$ 16.01M
$ 18.82M

الأسئلة الشائعة

ما هو الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) في مجال الأصول الرقمية؟
التوكن غير القابل للاستبدال (NFT) هو أصل رقمي فريد غير قابل للتجزئة يتم التحقق منه على سلسلة الكتل. على عكس البيتكوين، حيث تكون كل عملة متطابقة، فإن كل عملة NFT لها توقيع تشفيري مميز يمثل ملكية فريدة لعناصر رقمية أو مادية.
كيف تستمد الرموز المميزة لسوق NFT قيمتها الأساسية؟
تستمد الرموز المميزة لسوق NFT قيمتها من خلال العمل كعملة أساسية لتداول الفن الرقمي، وتقديم حقوق الحوكمة لحاملي الرموز المميزة، وتقديم خصومات على رسوم التداول داخل منصة NFT.
ما الفرق بين العملات الرقمية القابلة للاستبدال ومقتنيات NFT؟
العملات الرقمية القابلة للفطريات (مثل ETH أو USDT) قابلة للتبادل بشكل متبادل وتحمل نفس القيمة بالضبط. مقتنيات NFT هي أصول رقمية فريدة من نوعها حيث يمتلك كل عنصر ندرة وجماليات وقيمة سوقية متفاوتة.
لماذا تعتبر العقود الذكية ضرورية لإنشاء فن NFT الرقمي؟
تعمل العقود الذكية على أتمتة عملية سك العملة، وتسجيل المصدر (تاريخ الملكية) بشكل لا يمكن دحضه، ويمكن برمجتها لتوزيع مدفوعات الإتاوة تلقائيًا على منشئ NFT الأصلي في كل عملية إعادة بيع في السوق الثانوية.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع NFT ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.