أعلى رموز NFT والرموز القابلة للتحصيل حسب القيمة السوقية

تمثل الرموز غير القابلة للفطريات (NFTs) والمقتنيات الرقمية أصولاً فريدة غير قابلة للتجزئة تم التحقق منها على سلسلة الكتل. يتضمن هذا القطاع الرموز المميزة التي تدعم أسواق NFT، ومنصات الفن الرقمي، ومنظومات الملكية الفكرية. وغالبًا ما تُستخدم هذه الرموز المميزة الأصلية في الحوكمة أو الرهان أو تسهيل المعاملات داخل اقتصادات المبدعين.