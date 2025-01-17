سعر Dog With Purpose (DOPU)
سعر Dog With Purpose (DOPU) المباشر لليوم هو USD 0.00277979. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dog With Purpose الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 709.11K
- تغيير سعر Dog With Purpose خلال اليوم هو +5.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dog With Purpose مقابل USD هو $ +0.00014509 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog With Purpose مقابل USD هو $ +0.0009161748 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog With Purpose مقابل USD هو $ +0.0015404311 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog With Purpose مقابل USD هو $ +0.0015845248036947764 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014509
|+5.51%
|30 يوم
|$ +0.0009161748
|+32.96%
|60 يوم
|$ +0.0015404311
|+55.42%
|90 يوم
|$ +0.0015845248036947764
|+132.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog With Purpose: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+5.51%
+27.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DOPU, the 'Dog with a Purpose,' your friendly guide in the world of blockchain and peer-to-peer payments. The DOPU token is designed to spread the word about the freedom and potential of digital wallets and decentralized finance. It’s more than just a token; it’s a movement towards financial liber By purchasing DOPU tokens, you’re not just investing; you’re actively participating in a decentralized financial system. We encourage our community to use DOPU tokens as liquidity in decentralized exchanges (DEXs) and engage with the broader DeFi ecosystem. This helps you gain freedom from centralized financial systems and those who control them. Additionally, we advise the DOPU community and token holders to engage with centralized exchanges to list DOPU tokens and add liquidity on both sides of the market. This strategy will help drive broader adoption and increase the user base, enhancing the accessibility and visibility of DOPU tokens in the financial ecosystem. Every trade or transfer of DOPU on a DEX or wallet burns 0.01% of the DOPU involved, directly reducing the total supply instead of paying fees to centralized exchanges or incurring expensive mining fees (unlike Bitcoin). This mechanism continuously decreases the number of DOPU tokens available, potentially increasing the value of the remaining tokens. List DOPU on your favorite DEX and watch the magic happen as each transaction not only saves you fees but also enhances token scarcity, making your DOPU token more valuable over time.
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