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سعر Dog With Purpose (DOPU) المباشر لليوم هو USD 0.00277979 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOPU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dog With Purpose الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 709.11K - تغيير سعر Dog With Purpose خلال اليوم هو +5.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dog With Purpose (DOPU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dog With Purpose مقابل USD هو $ +0.00014509 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog With Purpose مقابل USD هو $ +0.0009161748 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog With Purpose مقابل USD هو $ +0.0015404311 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog With Purpose مقابل USD هو $ +0.0015845248036947764 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014509 +5.51% 30 يوم $ +0.0009161748 +32.96% 60 يوم $ +0.0015404311 +55.42% 90 يوم $ +0.0015845248036947764 +132.57%

تحليل سعر Dog With Purpose (DOPU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog With Purpose: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00262775$ 0.00262775 $ 0.00262775 24 ساعة مرتفع $ 0.00281668$ 0.00281668 $ 0.00281668 عالية طوال الوقت $ 0.00281668$ 0.00281668 $ 0.00281668 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +5.51% تغير السعر (7 أيام) +27.99%

معلومات سوق Dog With Purpose (DOPU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: