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سعر Didi Duck (DIDID) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 777.99K . يتم تحديث سعر DIDID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Didi Duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.26K - تغيير سعر Didi Duck خلال اليوم هو -6.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.36M

أداء سعر Didi Duck (DIDID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Didi Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Didi Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Didi Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Didi Duck مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.80% 30 يوم $ 0 -33.09% 60 يوم $ 0 +184.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Didi Duck (DIDID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Didi Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00133306$ 0.00133306 $ 0.00133306 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -6.80% تغير السعر (7 أيام) -22.88%

معلومات سوق Didi Duck (DIDID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: