سعر Didi Duck (DIDID)
سعر Didi Duck (DIDID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 777.99K. يتم تحديث سعر DIDID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Didi Duck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.26K
- تغيير سعر Didi Duck خلال اليوم هو -6.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.36M
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خلال اليوم، كان سعر Didi Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Didi Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Didi Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Didi Duck مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.80%
|30 يوم
|$ 0
|-33.09%
|60 يوم
|$ 0
|+184.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Didi Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-6.80%
-22.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Brings a cute and nostalgic twist to memecoins. Brought to you from the 15 year old nostalgic duck, DIDID is unlocking fun and function in memecoins.
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