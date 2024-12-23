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سعر DICE ($DICE) المباشر لليوم هو USD 0.0039757 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 746.07K . يتم تحديث سعر $DICE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DICE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.03K - تغيير سعر DICE خلال اليوم هو +13.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 187.66M

أداء سعر DICE ($DICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DICE مقابل USD هو $ +0.00048586 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DICE مقابل USD هو $ -0.0013099462 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DICE مقابل USD هو $ -0.0029890751 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DICE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00048586 +13.92% 30 يوم $ -0.0013099462 -32.94% 60 يوم $ -0.0029890751 -75.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DICE ($DICE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DICE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0034492$ 0.0034492 $ 0.0034492 24 ساعة مرتفع $ 0.00404581$ 0.00404581 $ 0.00404581 عالية طوال الوقت $ 0.03142132$ 0.03142132 $ 0.03142132 تغير السعر (1 ساعة) +2.36% تغير السعر (1يوم) +13.92% تغير السعر (7 أيام) +2.11%

معلومات سوق DICE ($DICE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: