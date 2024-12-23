سعر DICE ($DICE)
سعر DICE ($DICE) المباشر لليوم هو USD 0.0039757. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 746.07K. يتم تحديث سعر $DICE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DICE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.03K
- تغيير سعر DICE خلال اليوم هو +13.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 187.66M
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خلال اليوم، كان سعر DICE مقابل USD هو $ +0.00048586 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DICE مقابل USD هو $ -0.0013099462 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DICE مقابل USD هو $ -0.0029890751 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DICE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00048586
|+13.92%
|30 يوم
|$ -0.0013099462
|-32.94%
|60 يوم
|$ -0.0029890751
|-75.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DICE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.36%
+13.92%
+2.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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