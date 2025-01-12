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سعر Crypsi Coin (CRYPSI) المباشر لليوم هو USD 0.03359608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRYPSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypsi Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.48K - تغيير سعر Crypsi Coin خلال اليوم هو -1.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crypsi Coin (CRYPSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypsi Coin مقابل USD هو $ -0.000603338498469 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypsi Coin مقابل USD هو $ -0.0094551329 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypsi Coin مقابل USD هو $ -0.0036176729 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypsi Coin مقابل USD هو $ +0.00431470468562082 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000603338498469 -1.76% 30 يوم $ -0.0094551329 -28.14% 60 يوم $ -0.0036176729 -10.76% 90 يوم $ +0.00431470468562082 +14.74%

تحليل سعر Crypsi Coin (CRYPSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypsi Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03353444$ 0.03353444 $ 0.03353444 24 ساعة مرتفع $ 0.03506038$ 0.03506038 $ 0.03506038 عالية طوال الوقت $ 0.052855$ 0.052855 $ 0.052855 تغير السعر (1 ساعة) -0.84% تغير السعر (1يوم) -1.76% تغير السعر (7 أيام) -17.56%

معلومات سوق Crypsi Coin (CRYPSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: