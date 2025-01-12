سعر Crypsi Coin (CRYPSI)
سعر Crypsi Coin (CRYPSI) المباشر لليوم هو USD 0.03359608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRYPSI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypsi Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.48K
- تغيير سعر Crypsi Coin خلال اليوم هو -1.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crypsi Coin مقابل USD هو $ -0.000603338498469 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypsi Coin مقابل USD هو $ -0.0094551329 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypsi Coin مقابل USD هو $ -0.0036176729 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypsi Coin مقابل USD هو $ +0.00431470468562082 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000603338498469
|-1.76%
|30 يوم
|$ -0.0094551329
|-28.14%
|60 يوم
|$ -0.0036176729
|-10.76%
|90 يوم
|$ +0.00431470468562082
|+14.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypsi Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
-1.76%
-17.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cypherpunk Memecoin
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