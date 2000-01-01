يتألف قطاع Metaverse من عوالم افتراضية غامرة قائمة على سلسلة الكتل حيث يمكن للمستخدمين التفاعل وبناء التجارب الرقمية وتحقيق الدخل منها. تعمل العملات الرقمية في هذه الفئة كوسيط أساسي للتبادل لشراء الأراضي الافتراضية والصور الرمزية والعقارات الرقمية. وهي توفر العمود الفقري الاقتصادي لبيئات الواقع الافتراضي والمنصات الاجتماعية اللامركزية.
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