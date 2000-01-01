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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى الرموز المميزة للميتافيرس من حيث القيمة السوقية

يتألف قطاع Metaverse من عوالم افتراضية غامرة قائمة على سلسلة الكتل حيث يمكن للمستخدمين التفاعل وبناء التجارب الرقمية وتحقيق الدخل منها. تعمل العملات الرقمية في هذه الفئة كوسيط أساسي للتبادل لشراء الأراضي الافتراضية والصور الرمزية والعقارات الرقمية. وهي توفر العمود الفقري الاقتصادي لبيئات الواقع الافتراضي والمنصات الاجتماعية اللامركزية.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Render
Render
RENDER
$ 1.268
+0.08%
+0.55%
+2.41%
$ 660.36M
$ 95.58K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002026
+0.10%
-0.10%
+0.15%
$ 194.46M
$ 3.51B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8538
+0.14%
-2.62%
-3.14%
$ 148.21M
$ 67.04K
4
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2595
-0.62%
-1.16%
-4.90%
$ 128.15M
$ 372.22K
5
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06355
+0.17%
+0.50%
-2.25%
$ 126.64M
$ 883.26K
6
$ 0.03938
+0.03%
-0.28%
-0.08%
$ 116.30M
$ 2.00M
7
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07472
+0.13%
+2.43%
+1.54%
$ 102.60M
$ 3.07M
8
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.000189
+0.37%
-1.91%
-1.30%
$ 53.60M
$ 422.67M
9
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02371
+0.30%
-0.63%
-3.06%
$ 46.98M
$ 2.20M
10
XYO
XYO
XYO
$ 0.00295
-0.67%
-0.34%
+1.37%
$ 40.72M
$ 18.21M
11
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007315
-0.19%
-1.47%
-0.30%
$ 30.99M
$ 7.72M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001519
+1.60%
-1.17%
-11.24%
$ 25.60M
$ 130.44M
13
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.993
-0.30%
-4.40%
+2.99%
$ 22.00M
$ 19.40K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06283
+0.53%
+0.19%
+2.79%
$ 21.33M
$ 888.88K
15
Verse World
Verse World
VERSE
$ 0.01596459
-0.60%
-0.00%
-0.57%
$ 16.02M
$ 228.05K
16
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.403809
+0.05%
+0.01%
+1.48%
$ 15.62M
$ 46.64K
17
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01965
+0.20%
-1.10%
+1.81%
$ 15.03M
$ 2.81M
18
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04069
-0.17%
-1.88%
+1.15%
$ 13.65M
$ 2.33M
19
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13071
-0.30%
-8.47%
+10.21%
$ 12.96M
$ 1.47M
20
ALI
ALI
ALI
$ 0.001067
+0.66%
+1.81%
+1.62%
$ 9.73M
$ 9.00M
21
Decentrawood
Decentrawood
DEOD
$ 0.017271
+0.09%
+2.31%
-15.24%
$ 8.03M
$ 7.77M
22
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.00349
-0.51%
-6.33%
-9.37%
$ 7.02M
$ 29.19M
23
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01324
0.00%
+1.46%
-4.06%
$ 6.61M
$ 4.30M
24
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001362
+0.44%
-0.07%
-3.55%
$ 5.60M
$ 4.26B
25
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004496
-1.99%
-2.28%
+0.42%
$ 5.45M
$ 241.83K
26
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.01999
0.00%
-4.81%
+0.35%
$ 5.34M
$ 323.09K
27
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00045249
0.00%
-0.01%
+0.13%
$ 4.52M
$ 378.54
28
$ 0.0186
0.00%
+1.74%
-3.66%
$ 3.19M
$ 27.26K
29
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000123
0.00%
-4.00%
-1.64%
$ 2.98M
$ 2.79M
30
Africarare
Africarare
UBU
$ 0.00264957
+1.00%
--
+2.87%
$ 2.65M
$ 23.86
31
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00904076
-0.20%
-0.02%
-0.55%
$ 2.65M
$ 11.87K
32
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.068802
+0.05%
--
+13.54%
$ 2.62M
$ 139.99
33
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04231514
0.00%
0.00%
-2.80%
$ 2.23M
$ 20.50K
34
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00402
-0.49%
+2.03%
+2.54%
$ 2.13M
$ 9.11M
35
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00424119
0.00%
--
+0.16%
$ 2.12M
$ 7.48
36
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002628
-0.27%
-2.29%
-5.81%
$ 2.10M
$ 21.50M
37
BRN Metaverse
BRN Metaverse
BRN
$ 0.07383
-1.09%
+0.58%
-5.23%
$ 2.06M
$ 771.90K
38
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02075
-0.29%
-1.61%
+1.72%
$ 2.00M
$ 3.28M
39
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.0017372
0.00%
--
-6.04%
$ 1.79M
$ 7.94
40
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01749652
0.00%
-0.00%
-0.77%
$ 1.64M
$ 97.17
41
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00268245
+0.19%
+0.10%
+10.27%
$ 1.34M
$ 2.05K
42
Atari
Atari
ATRI
$ 0.0001772
0.00%
--
-2.68%
$ 1.33M
$ 63.68
43
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281491
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 1.28M
$ 94.90
44
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00886389
-2.94%
-0.04%
-2.65%
$ 1.22M
$ 69.08K
45
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.02857066
+0.03%
--
-0.41%
$ 1.16M
$ 767.80
46
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.12808E-7
-0.34%
+2.10%
+2.68%
$ 1.13M
--
47
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00367684
-0.03%
-0.00%
+3.93%
$ 1.06M
$ 26.64K
48
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.02314
-0.09%
-43.80%
-63.53%
$ 1.04M
$ 6.42M
49
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00366
+2.24%
+10.27%
+14.78%
$ 912.11K
$ 17.76M
50
Districts
Districts
DSTRX
$ 0.00653509
0.00%
--
0.00%
$ 804.13K
$ 42.19

الأسئلة الشائعة

ما هي العملات الرقمية المشفرة Metaverse؟
عملات Metaverse المشفرة هي العملات الرقمية الأصلية المستخدمة في العوالم الافتراضية الغامرة القائمة على سلسلة الكتل. تتيح رموز Metaverse للمستخدمين شراء الأراضي الرقمية، وتداول السلع الافتراضية، والمشاركة في الاقتصادات الافتراضية المعقدة.
كيف تعمل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) داخل منصات Metaverse؟
داخل منصات Metaverse، تعمل الرموز غير القابلة للفطريات (NFTs) كإثبات تشفير يمكن التحقق منه لملكية الأصول الرقمية الفريدة، مثل الطرود العقارية الافتراضية، والصور الرمزية المخصصة، والأجهزة القابلة للارتداء الحصرية داخل اللعبة.
ما الذي يدفع قيمة العقارات الافتراضية في قطاع Metaverse؟
وتعتمد قيمة العقارات الافتراضية في Metaverse على ندرة الأراضي الرقمية، وقرب الموقع من المعالم الافتراضية، وقدرة مالكي الأراضي الافتراضية على تحقيق الدخل من المساحة الرقمية من خلال الإعلانات أو استضافة الفعاليات.
كيف تحكم المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) مشاريع Metaverse؟
تحكم المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) مشاريع Metaverse من خلال السماح لحاملي رموز Metaverse بالتصويت مباشرةً على قرارات النظام الإيكولوجي الهامة، مثل ترقيات برامج العالم الافتراضي ومخصصات خزينة المجتمع.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع الميتافيرس ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.