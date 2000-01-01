يتألف قطاع Metaverse من عوالم افتراضية غامرة قائمة على سلسلة الكتل حيث يمكن للمستخدمين التفاعل وبناء التجارب الرقمية وتحقيق الدخل منها. تعمل العملات الرقمية في هذه الفئة كوسيط أساسي للتبادل لشراء الأراضي الافتراضية والصور الرمزية والعقارات الرقمية. وهي توفر العمود الفقري الاقتصادي لبيئات الواقع الافتراضي والمنصات الاجتماعية اللامركزية.

يواجه اعتماد الميتافيرس السائد عوائق كبيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الأجهزة الخاصة بسماعات الواقع الافتراضي، والحاجة إلى تحسين جودة الرسومات، والتحدي المتمثل في الحفاظ على مشاركة المستخدم على المدى الطويل في البيئات الافتراضية.

تسمح قابلية التشغيل البيني للمستخدمين بنقل الأصول الرقمية والصور الرمزية والعملات الرقمية Metaverse بسلاسة عبر عوالم افتراضية مستقلة متعددة، مما يؤدي إلى إنشاء اقتصاد رقمي موحد وواسع النطاق على Web3.

وتعتمد قيمة العقارات الافتراضية في Metaverse على ندرة الأراضي الرقمية، وقرب الموقع من المعالم الافتراضية، وقدرة مالكي الأراضي الافتراضية على تحقيق الدخل من المساحة الرقمية من خلال الإعلانات أو استضافة الفعاليات.

داخل منصات Metaverse، تعمل الرموز غير القابلة للفطريات (NFTs) كإثبات تشفير يمكن التحقق منه لملكية الأصول الرقمية الفريدة، مثل الطرود العقارية الافتراضية، والصور الرمزية المخصصة، والأجهزة القابلة للارتداء الحصرية داخل اللعبة.

عملات Metaverse المشفرة هي العملات الرقمية الأصلية المستخدمة في العوالم الافتراضية الغامرة القائمة على سلسلة الكتل. تتيح رموز Metaverse للمستخدمين شراء الأراضي الرقمية، وتداول السلع الافتراضية، والمشاركة في الاقتصادات الافتراضية المعقدة.

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