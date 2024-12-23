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سعر Neos Credits (NCR) المباشر لليوم هو USD 0.04915604 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.00M . يتم تحديث سعر NCR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neos Credits الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 195.98 - تغيير سعر Neos Credits خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.65M

أداء سعر Neos Credits (NCR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neos Credits مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neos Credits مقابل USD هو $ +0.0092317107 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neos Credits مقابل USD هو $ +0.0008224100 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neos Credits مقابل USD هو $ -0.00284506821049051 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.12% 30 يوم $ +0.0092317107 +18.78% 60 يوم $ +0.0008224100 +1.67% 90 يوم $ -0.00284506821049051 -5.47%

تحليل سعر Neos Credits (NCR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neos Credits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04848365$ 0.04848365 $ 0.04848365 24 ساعة مرتفع $ 0.049839$ 0.049839 $ 0.049839 عالية طوال الوقت $ 9.42$ 9.42 $ 9.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) -2.44%

معلومات سوق Neos Credits (NCR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: