سعر Neos Credits (NCR)
سعر Neos Credits (NCR) المباشر لليوم هو USD 0.04915604. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.00M. يتم تحديث سعر NCR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neos Credits الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 195.98
- تغيير سعر Neos Credits خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.65M
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خلال اليوم، كان سعر Neos Credits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neos Credits مقابل USD هو $ +0.0092317107 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neos Credits مقابل USD هو $ +0.0008224100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neos Credits مقابل USD هو $ -0.00284506821049051 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.12%
|30 يوم
|$ +0.0092317107
|+18.78%
|60 يوم
|$ +0.0008224100
|+1.67%
|90 يوم
|$ -0.00284506821049051
|-5.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neos Credits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+0.12%
-2.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.
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