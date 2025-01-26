سعر PIXL (PIXL)
سعر PIXL (PIXL) المباشر لليوم هو USD 0.056521. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.30M. يتم تحديث سعر PIXL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PIXL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.73K
- تغيير سعر PIXL خلال اليوم هو -3.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PIXL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PIXL.
خلال اليوم، كان سعر PIXL مقابل USD هو $ -0.00210723798195016 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PIXL مقابل USD هو $ -0.0102625518 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PIXL مقابل USD هو $ +0.0267502136 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PIXL مقابل USD هو $ +0.01606982255661687 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00210723798195016
|-3.59%
|30 يوم
|$ -0.0102625518
|-18.15%
|60 يوم
|$ +0.0267502136
|+47.33%
|90 يوم
|$ +0.01606982255661687
|+39.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PIXL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.57%
-3.59%
-13.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PIXL إلى AUD
A$0.08930318
|1 PIXL إلى GBP
￡0.0452168
|1 PIXL إلى EUR
€0.05369495
|1 PIXL إلى USD
$0.056521
|1 PIXL إلى MYR
RM0.24699677
|1 PIXL إلى TRY
₺2.01440844
|1 PIXL إلى JPY
¥8.817276
|1 PIXL إلى RUB
₽5.5277538
|1 PIXL إلى INR
₹4.87097978
|1 PIXL إلى IDR
Rp911.62890463
|1 PIXL إلى PHP
₱3.29234825
|1 PIXL إلى EGP
￡E.2.84187588
|1 PIXL إلى BRL
R$0.33403911
|1 PIXL إلى CAD
C$0.08082503
|1 PIXL إلى BDT
৳6.87973612
|1 PIXL إلى NGN
₦88.03880523
|1 PIXL إلى UAH
₴2.36936032
|1 PIXL إلى VES
Bs3.165176
|1 PIXL إلى PKR
Rs15.72188136
|1 PIXL إلى KZT
₸29.22474826
|1 PIXL إلى THB
฿1.89288829
|1 PIXL إلى TWD
NT$1.85049754
|1 PIXL إلى CHF
Fr0.0508689
|1 PIXL إلى HKD
HK$0.43973338
|1 PIXL إلى MAD
.د.م0.56294916