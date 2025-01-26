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سعر PIXL (PIXL) المباشر لليوم هو USD 0.056521 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.30M . يتم تحديث سعر PIXL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PIXL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.73K - تغيير سعر PIXL خلال اليوم هو -3.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر PIXL (PIXL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PIXL مقابل USD هو $ -0.00210723798195016 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PIXL مقابل USD هو $ -0.0102625518 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PIXL مقابل USD هو $ +0.0267502136 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PIXL مقابل USD هو $ +0.01606982255661687 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00210723798195016 -3.59% 30 يوم $ -0.0102625518 -18.15% 60 يوم $ +0.0267502136 +47.33% 90 يوم $ +0.01606982255661687 +39.73%

تحليل سعر PIXL (PIXL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PIXL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.056411$ 0.056411 $ 0.056411 24 ساعة مرتفع $ 0.059461$ 0.059461 $ 0.059461 عالية طوال الوقت $ 0.164294$ 0.164294 $ 0.164294 تغير السعر (1 ساعة) -1.57% تغير السعر (1يوم) -3.59% تغير السعر (7 أيام) -13.78%

معلومات سوق PIXL (PIXL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: