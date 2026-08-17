سعر Adshares اليوم

السعر المباشر لمشروع Adshares (ADS) اليوم هو $ 0.403701، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ADS الحالي إلى USD هو $ 0.403701 لكل ADS.

يحتل Adshares حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,643,575، مع عرض متداول قدره 38.75M ADS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ADS بين $ 0.397248 (أدنى) و$ 0.404526 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.72، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0102872.

على المدى القصير، تحرك ADS بمقدار +0.63% خلال الساعة الماضية و+0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 46.75K.

معلومات سوق Adshares (ADS)

القيمة السوقية $ 15.64M$ 15.64M $ 15.64M الحجم (24 ساعة) $ 46.75K$ 46.75K $ 46.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.65M$ 15.65M $ 15.65M إمداد دورة التداول 38.75M 38.75M 38.75M إجمالي العرض 38,758,203.0 38,758,203.0 38,758,203.0

القيمة السوقية الحالية لـ Adshares هي $ 15.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 46.75K. العرض المتداول لـ ADS يبلغ 38.75M، مع إجمالي عرض 38758203.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.65M.