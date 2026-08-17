سعر Africarare اليوم

السعر المباشر لمشروع Africarare (UBU) اليوم هو $ 0.00262328، مع تغير بنسبة 1.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UBU الحالي إلى USD هو $ 0.00262328 لكل UBU.

يحتل Africarare حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,623,321، مع عرض متداول قدره 1.00B UBU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UBU بين $ 0.00257302 (أدنى) و$ 0.0026234 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.091993، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00192082.

على المدى القصير، تحرك UBU بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.28.

معلومات سوق Africarare (UBU)

القيمة السوقية $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M الحجم (24 ساعة) $ 17.28$ 17.28 $ 17.28 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Africarare هي $ 2.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.28. العرض المتداول لـ UBU يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.62M.