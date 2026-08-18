سعر Star Atlas DAO اليوم

السعر المباشر لمشروع Star Atlas DAO (POLIS) اليوم هو $ 0.00905603، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POLIS الحالي إلى USD هو $ 0.00905603 لكل POLIS.

يحتل Star Atlas DAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,653,448، مع عرض متداول قدره 293.00M POLIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POLIS بين $ 0.00881962 (أدنى) و$ 0.00911748 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 18.55، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00796931.

على المدى القصير، تحرك POLIS بمقدار +2.01% خلال الساعة الماضية و-5.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.79K.

معلومات سوق Star Atlas DAO (POLIS)

القيمة السوقية $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M الحجم (24 ساعة) $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M إمداد دورة التداول 293.00M 293.00M 293.00M إجمالي العرض 360,000,000.0 360,000,000.0 360,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Star Atlas DAO هي $ 2.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.79K. العرض المتداول لـ POLIS يبلغ 293.00M، مع إجمالي عرض 360000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.26M.