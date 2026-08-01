سعر Cornucopias اليوم

السعر المباشر لمشروع Cornucopias (COPI) اليوم هو $ 0.0017372، مع تغير بنسبة 0.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COPI الحالي إلى USD هو $ 0.0017372 لكل COPI.

يحتل Cornucopias حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,793,633، مع عرض متداول قدره 1.03B COPI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COPI بين $ 0.0017266 (أدنى) و$ 0.0017412 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.134868، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00148174.

على المدى القصير، تحرك COPI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-6.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.94.

معلومات سوق Cornucopias (COPI)

القيمة السوقية $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M الحجم (24 ساعة) $ 7.94$ 7.94 $ 7.94 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M إمداد دورة التداول 1.03B 1.03B 1.03B إجمالي العرض 3,840,000,000.0 3,840,000,000.0 3,840,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cornucopias هي $ 1.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.94. العرض المتداول لـ COPI يبلغ 1.03B، مع إجمالي عرض 3840000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.67M.