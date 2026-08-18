سعر StarLink اليوم

السعر المباشر لمشروع StarLink (STARL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STARL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STARL.

يحتل StarLink حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,118,063، مع عرض متداول قدره 9.98T STARL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STARL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STARL بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و+1.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق StarLink (STARL)

القيمة السوقية $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M إمداد دورة التداول 9.98T 9.98T 9.98T إجمالي العرض 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ StarLink هي $ 1.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STARL يبلغ 9.98T، مع إجمالي عرض 10000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.12M.