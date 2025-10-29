معلومات سعر UFO Gaming (UFO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +11.19% تغير السعر (1يوم) +8.51% تغير السعر (7 أيام) +16.33%

سعر UFO Gaming (UFO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UFO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUFO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UFO +11.19% على مدار الساعة الماضية، +8.51% على مدار 24 ساعة، و +16.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UFO Gaming (UFO)

القيمة السوقية $ 1.79M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.79M إمداد دورة التداول 25.76T إجمالي العرض 25,757,575,757,575.0

القيمة السوقية الحالية لـ UFO Gaming هي $ 1.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UFO يبلغ 25.76T، مع إجمالي عرض 25757575757575.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.79M.