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سعر Aavegotchi المباشر اليوم هو 0.04243011 USD. القيمة السوقية لـ GHST هي 2,238,076 USD. تابع تحديثات أسعار GHST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Aavegotchi المباشر اليوم هو 0.04243011 USD. القيمة السوقية لـ GHST هي 2,238,076 USD. تابع تحديثات أسعار GHST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو GHST

الموقع الرسمي لـ GHST

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سعر Aavegotchi (GHST)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GHST إلى USD:

$0.04235154
$0.04235154$0.04235154
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Aavegotchi (GHST) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:42:06 (UTC+8)

سعر Aavegotchi اليوم

السعر المباشر لمشروع Aavegotchi (GHST) اليوم هو $ 0.04243011، مع تغير بنسبة 0.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GHST الحالي إلى USD هو $ 0.04243011 لكل GHST.

يحتل Aavegotchi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,238,076، مع عرض متداول قدره 51.16M GHST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GHST بين $ 0.04214868 (أدنى) و$ 0.04246131 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.63، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04214868.

على المدى القصير، تحرك GHST بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-3.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 21.84K.

معلومات سوق Aavegotchi (GHST)

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 21.84K
$ 21.84K$ 21.84K

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

51.16M
51.16M 51.16M

52,747,802.71425598
52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

القيمة السوقية الحالية لـ Aavegotchi هي $ 2.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 21.84K. العرض المتداول لـ GHST يبلغ 51.16M، مع إجمالي عرض 52747802.71425598. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.24M.

سجل سعر Aavegotchi بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04214868
$ 0.04214868$ 0.04214868
24 ساعة منخفض
$ 0.04246131
$ 0.04246131$ 0.04246131
24 ساعة مرتفع

$ 0.04214868
$ 0.04214868$ 0.04214868

$ 0.04246131
$ 0.04246131$ 0.04246131

$ 3.63
$ 3.63$ 3.63

$ 0.04214868
$ 0.04214868$ 0.04214868

+0.01%

+0.45%

-3.38%

-3.38%

سجل سعر Aavegotchi (GHST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aavegotchi مقابل USD هو $ +0.0001902 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aavegotchi مقابل USD هو $ -0.0038715650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aavegotchi مقابل USD هو $ -0.0119980385 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aavegotchi مقابل USD هو $ -0.00000000054865192 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0001902+0.45%
30 يوم$ -0.0038715650-9.12%
60 يوم$ -0.0119980385-28.27%
90 يوم$ -0.00000000054865192-0.00%

توقعات أسعار Aavegotchi

Aavegotchi (GHST) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GHST في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAavegotchi (GHST) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Aavegotchi نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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المصدر Aavegotchi (GHST)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemBase NativeEnergi Ecosystem

نبذة عن Aavegotchi

ما هو سعر التداول الحالي لـ Aavegotchi؟

يبلغ سعر Aavegotchi (GHST) حاليًا $0.04243011 USD، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة 0.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمثل هذا السعر أحدث معدل سوقي مجمّع عبر البورصات الرئيسية ويتم تحديثه باستمرار بناءً على نشاط السوق المباشر.

ما العوامل التي تؤثر في تحرك سعر Aavegotchi اليوم؟

إن التحرك الأخير في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل من مزيج من معنويات السوق وتقلبات السيولة وأداء شامل ضمن قطاع Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Collectibles,Polygon Ecosystem,Meme,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gotchiverse,Base Ecosystem,Layer 3 (L3),RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Energi Ecosystem,Governance,Base Native. كما قد تسهم التوجهات الاقتصادية الأوسع والنشاط على السلسلة -- في التقلبات قصيرة الأجل.

ما مدى قوة الاهتمام التجاري بـ GHST؟

لقد حقق المستثمرون حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى مشاركة فعالة. وعادةً ما يدل ارتفاع الحجم على زيادة الثقة واكتشاف أفضل للسعر.

ما هو موقع Aavegotchi في سوق العملات المشفرة العالمي؟

يحمل حاليًا المرتبة #2146 في السوق برأسمال سوقي يبلغ $2238076، مما يجعله من بين الأصول الأكثر رسوخًا ضمن قطاعه.

ماذا يخبرنا المعروض المتداول عن GHST؟

مع وجود 51157239.2140685 من الرموز المميزة في التداول، يلعب مستوى المعروض دورًا رئيسيًا في تحديد الندرة والتضخم على المدى الطويل وتقييم السوق.

كيف يقارن سعر اليوم بأداء Aavegotchi الأخير؟

إن نطاق السعر بين $0.04214868 و$0.04246131 خلال الـ 24 ساعة الماضية يبرز تذبذب السعر خلال اليوم ويساعد المتداولين على تقييم فرص السعر على المدى القصير.

كيف يقارن Aavegotchi بالأصول المماثلة؟

في مواجهة رموز Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Collectibles,Polygon Ecosystem,Meme,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gotchiverse,Base Ecosystem,Layer 3 (L3),RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Energi Ecosystem,Governance,Base Native الأخرى، لا يزال GHST يُظهر أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم ثابت واهتمام مستمر من قبل المشاركين من القطاعين الخاص والمؤسساتي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Aavegotchi

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:42:06 (UTC+8)

تحديثات Aavegotchi (GHST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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