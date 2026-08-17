سعر Aavegotchi اليوم

السعر المباشر لمشروع Aavegotchi (GHST) اليوم هو $ 0.04243011، مع تغير بنسبة 0.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GHST الحالي إلى USD هو $ 0.04243011 لكل GHST.

يحتل Aavegotchi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,238,076، مع عرض متداول قدره 51.16M GHST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GHST بين $ 0.04214868 (أدنى) و$ 0.04246131 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.63، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04214868.

على المدى القصير، تحرك GHST بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-3.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 21.84K.

معلومات سوق Aavegotchi (GHST)

القيمة السوقية $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M الحجم (24 ساعة) $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M إمداد دورة التداول 51.16M 51.16M 51.16M إجمالي العرض 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

القيمة السوقية الحالية لـ Aavegotchi هي $ 2.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 21.84K. العرض المتداول لـ GHST يبلغ 51.16M، مع إجمالي عرض 52747802.71425598. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.24M.