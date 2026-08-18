سعر Phantasma Phoenix اليوم

السعر المباشر لمشروع Phantasma Phoenix (SOUL) اليوم هو $ 0.00841444، مع تغير بنسبة 5.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOUL الحالي إلى USD هو $ 0.00841444 لكل SOUL.

يحتل Phantasma Phoenix حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,154,442، مع عرض متداول قدره 137.20M SOUL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOUL بين $ 0.00717341 (أدنى) و$ 0.01347933 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.96، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00499627.

على المدى القصير، تحرك SOUL بمقدار -0.86% خلال الساعة الماضية و-6.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 70.55K.

معلومات سوق Phantasma Phoenix (SOUL)

القيمة السوقية $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M الحجم (24 ساعة) $ 70.55K$ 70.55K $ 70.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M إمداد دورة التداول 137.20M 137.20M 137.20M إجمالي العرض 137,197,696.9509012 137,197,696.9509012 137,197,696.9509012

القيمة السوقية الحالية لـ Phantasma Phoenix هي $ 1.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.55K. العرض المتداول لـ SOUL يبلغ 137.20M، مع إجمالي عرض 137197696.9509012. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.15M.