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سعر Atari (ATRI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.87K . يتم تحديث سعر ATRI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Atari الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 533.88 - تغيير سعر Atari خلال اليوم هو -11.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.51B

أداء سعر Atari (ATRI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Atari مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Atari مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Atari مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Atari مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.53% 30 يوم $ 0 -4.44% 60 يوم $ 0 +0.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Atari (ATRI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Atari: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.781174$ 0.781174 $ 0.781174 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -11.53% تغير السعر (7 أيام) -26.57%

معلومات سوق Atari (ATRI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: