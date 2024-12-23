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سعر Somnium Space CUBEs (CUBE) المباشر لليوم هو USD 0.765465 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.37M . يتم تحديث سعر CUBE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Somnium Space CUBEs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.91K - تغيير سعر Somnium Space CUBEs خلال اليوم هو -2.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.84M

أداء سعر Somnium Space CUBEs (CUBE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Somnium Space CUBEs مقابل USD هو $ -0.0164372410842509 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Somnium Space CUBEs مقابل USD هو $ +0.2466722444 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Somnium Space CUBEs مقابل USD هو $ +0.8682426077 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Somnium Space CUBEs مقابل USD هو $ +0.2534884496022767 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0164372410842509 -2.10% 30 يوم $ +0.2466722444 +32.23% 60 يوم $ +0.8682426077 +113.43% 90 يوم $ +0.2534884496022767 +49.51%

تحليل سعر Somnium Space CUBEs (CUBE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Somnium Space CUBEs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.764951$ 0.764951 $ 0.764951 24 ساعة مرتفع $ 0.79511$ 0.79511 $ 0.79511 عالية طوال الوقت $ 28.12$ 28.12 $ 28.12 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -2.10% تغير السعر (7 أيام) -0.67%

معلومات سوق Somnium Space CUBEs (CUBE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: