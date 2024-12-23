سعر Somnium Space CUBEs (CUBE)
سعر Somnium Space CUBEs (CUBE) المباشر لليوم هو USD 0.765465. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.37M. يتم تحديث سعر CUBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Somnium Space CUBEs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.91K
- تغيير سعر Somnium Space CUBEs خلال اليوم هو -2.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.84M
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خلال اليوم، كان سعر Somnium Space CUBEs مقابل USD هو $ -0.0164372410842509 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Somnium Space CUBEs مقابل USD هو $ +0.2466722444 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Somnium Space CUBEs مقابل USD هو $ +0.8682426077 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Somnium Space CUBEs مقابل USD هو $ +0.2534884496022767 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0164372410842509
|-2.10%
|30 يوم
|$ +0.2466722444
|+32.23%
|60 يوم
|$ +0.8682426077
|+113.43%
|90 يوم
|$ +0.2534884496022767
|+49.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Somnium Space CUBEs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-2.10%
-0.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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