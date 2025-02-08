سعر BlockchainSpace (GUILD)
سعر BlockchainSpace (GUILD) المباشر لليوم هو USD 0.00104539. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 486.95K. يتم تحديث سعر GUILD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlockchainSpace الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14K
- تغيير سعر BlockchainSpace خلال اليوم هو -2.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 455.49M
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خلال اليوم، كان سعر BlockchainSpace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockchainSpace مقابل USD هو $ -0.0004546667 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockchainSpace مقابل USD هو $ -0.0006031028 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockchainSpace مقابل USD هو $ -0.0008353881731127633 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.67%
|30 يوم
|$ -0.0004546667
|-43.49%
|60 يوم
|$ -0.0006031028
|-57.69%
|90 يوم
|$ -0.0008353881731127633
|-44.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockchainSpace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.52%
-2.67%
-23.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.
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