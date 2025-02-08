احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GUILD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GUILD.

سعر BlockchainSpace (GUILD) المباشر لليوم هو USD 0.00104539 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 486.95K . يتم تحديث سعر GUILD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlockchainSpace الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14K - تغيير سعر BlockchainSpace خلال اليوم هو -2.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 455.49M

أداء سعر BlockchainSpace (GUILD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlockchainSpace مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockchainSpace مقابل USD هو $ -0.0004546667 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockchainSpace مقابل USD هو $ -0.0006031028 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockchainSpace مقابل USD هو $ -0.0008353881731127633 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.67% 30 يوم $ -0.0004546667 -43.49% 60 يوم $ -0.0006031028 -57.69% 90 يوم $ -0.0008353881731127633 -44.41%

تحليل سعر BlockchainSpace (GUILD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockchainSpace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00099633$ 0.00099633 $ 0.00099633 24 ساعة مرتفع $ 0.00109368$ 0.00109368 $ 0.00109368 عالية طوال الوقت $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 تغير السعر (1 ساعة) -1.52% تغير السعر (1يوم) -2.67% تغير السعر (7 أيام) -23.49%

معلومات سوق BlockchainSpace (GUILD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: