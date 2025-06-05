سعر Districts (DSTRX)
سعر Districts (DSTRX) المباشر لليوم هو USD 0.050697. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.24M. يتم تحديث سعر DSTRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Districts الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Districts خلال اليوم هو -4.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 123.05M
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خلال اليوم، كان سعر Districts مقابل USD هو $ -0.00240679648887693 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Districts مقابل USD هو $ +0.0217787924 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Districts مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Districts مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00240679648887693
|-4.53%
|30 يوم
|$ +0.0217787924
|+42.96%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Districts: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.92%
-4.53%
-19.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.
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