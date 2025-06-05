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سعر Districts (DSTRX) المباشر لليوم هو USD 0.050697 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.24M . يتم تحديث سعر DSTRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Districts الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Districts خلال اليوم هو -4.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 123.05M

أداء سعر Districts (DSTRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Districts مقابل USD هو $ -0.00240679648887693 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Districts مقابل USD هو $ +0.0217787924 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Districts مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Districts مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00240679648887693 -4.53% 30 يوم $ +0.0217787924 +42.96% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Districts (DSTRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Districts: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.050691$ 0.050691 $ 0.050691 24 ساعة مرتفع $ 0.054014$ 0.054014 $ 0.054014 عالية طوال الوقت $ 0.064592$ 0.064592 $ 0.064592 تغير السعر (1 ساعة) -3.92% تغير السعر (1يوم) -4.53% تغير السعر (7 أيام) -19.71%

معلومات سوق Districts (DSTRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: