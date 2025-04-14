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سعر Metahero (HERO) المباشر لليوم هو USD 0.00103862 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.72M . يتم تحديث سعر HERO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metahero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Metahero خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.37B

أداء سعر Metahero (HERO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metahero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metahero مقابل USD هو $ -0.0000432774 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metahero مقابل USD هو $ -0.0002787311 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metahero مقابل USD هو $ -0.0004844208753712686 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.89% 30 يوم $ -0.0000432774 -4.16% 60 يوم $ -0.0002787311 -26.83% 90 يوم $ -0.0004844208753712686 -31.80%

تحليل سعر Metahero (HERO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metahero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102728$ 0.00102728 $ 0.00102728 24 ساعة مرتفع $ 0.00106062$ 0.00106062 $ 0.00106062 عالية طوال الوقت $ 0.252021$ 0.252021 $ 0.252021 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) +3.57%

معلومات سوق Metahero (HERO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: