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سعر Echelon Prime (PRIME) المباشر لليوم هو USD 10.22 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 525.10M . يتم تحديث سعر PRIME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Echelon Prime الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.69M - تغيير سعر Echelon Prime خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.25M

أداء سعر Echelon Prime (PRIME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Echelon Prime مقابل USD هو $ -0.09171000355597 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Echelon Prime مقابل USD هو $ +2.9649231780 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Echelon Prime مقابل USD هو $ +3.2585488880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Echelon Prime مقابل USD هو $ +1.107037861776149 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.09171000355597 -0.88% 30 يوم $ +2.9649231780 +29.01% 60 يوم $ +3.2585488880 +31.88% 90 يوم $ +1.107037861776149 +12.15%

تحليل سعر Echelon Prime (PRIME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Echelon Prime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.98$ 9.98 $ 9.98 24 ساعة مرتفع $ 10.48$ 10.48 $ 10.48 عالية طوال الوقت $ 28.0$ 28.0 $ 28.0 تغير السعر (1 ساعة) +1.26% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -30.83%

معلومات سوق Echelon Prime (PRIME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: