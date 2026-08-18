سعر VEMP Horizon اليوم

السعر المباشر لمشروع VEMP Horizon (VEMP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VEMP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VEMP.

يحتل VEMP Horizon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,330، مع عرض متداول قدره 500.00M VEMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VEMP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.655693، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VEMP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-6.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق VEMP Horizon (VEMP)

القيمة السوقية $ 25.33K$ 25.33K $ 25.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.33K$ 25.33K $ 25.33K إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VEMP Horizon هي $ 25.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VEMP يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.33K.