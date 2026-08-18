سعر Oasys اليوم

السعر المباشر لمشروع Oasys (OAS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OAS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OAS.

يحتل Oasys حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,694,612، مع عرض متداول قدره 6.84B OAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OAS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.141992، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OAS بمقدار +1.31% خلال الساعة الماضية و+4.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.75K.

معلومات سوق Oasys (OAS)

القيمة السوقية $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M الحجم (24 ساعة) $ 6.75K$ 6.75K $ 6.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M إمداد دورة التداول 6.84B 6.84B 6.84B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Oasys هي $ 2.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.75K. العرض المتداول لـ OAS يبلغ 6.84B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.94M.