سعر The Root Network اليوم

السعر المباشر لمشروع The Root Network (ROOT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROOT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROOT.

يحتل The Root Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 496,489، مع عرض متداول قدره 3.04B ROOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROOT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1313، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROOT بمقدار -0.67% خلال الساعة الماضية و+4.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.54K.

معلومات سوق The Root Network (ROOT)

القيمة السوقية $ 496.49K$ 496.49K $ 496.49K الحجم (24 ساعة) $ 7.54K$ 7.54K $ 7.54K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M إمداد دورة التداول 3.04B 3.04B 3.04B إجمالي العرض 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Root Network هي $ 496.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.54K. العرض المتداول لـ ROOT يبلغ 3.04B، مع إجمالي عرض 12000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.96M.