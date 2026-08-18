سعر LumiWave Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع LumiWave Protocol (LWP) اليوم هو $ 0.00189757، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LWP الحالي إلى USD هو $ 0.00189757 لكل LWP.

يحتل LumiWave Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,535,558، مع عرض متداول قدره 809.23M LWP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LWP بين $ 0.00188728 (أدنى) و$ 0.00191498 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01812999، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LWP بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-11.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.40K.

معلومات سوق LumiWave Protocol (LWP)

القيمة السوقية $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M الحجم (24 ساعة) $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M إمداد دورة التداول 809.23M 809.23M 809.23M إجمالي العرض 809,234,939.9 809,234,939.9 809,234,939.9

القيمة السوقية الحالية لـ LumiWave Protocol هي $ 1.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.40K. العرض المتداول لـ LWP يبلغ 809.23M، مع إجمالي عرض 809234939.9. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.54M.