CONX (الثقافة = الاتصال) هي شبكة رئيسية من الجيل التالي للتمويل الثقافي من المستوى الأول، تربط بين الويب 2 والويب 3، وتجمع بين الثقافة والتمويل والتكنولوجيا في نظام إيكولوجي رقمي واحد موثوق.

مصممة لعصر الذكاء الاصطناعي والأصول المُرمَّزة، تدمج CONX الأصول الواقعية (RWA)، والتوكنات الأمنية (STO)، والمحتوى الذي يُنشئه الذكاء الاصطناعي (AIGC)، والملكية الفكرية (IP) ضمن بنية قابلة للامتثال، مما يتيح للمؤسسات والمبدعين والمستثمرين المشاركة بأمان في الاقتصاد الرقمي.

من خلال منصة CONX Pulse، يمكن للمستخدمين إصدار الأصول الواقعية وترميزها وتداولها بشفافية على البلوك تشين، بينما توفر Vault وOrigin وNest وArena بنية تحتية شاملة لإدارة الأصول الرقمية، وتسجيل الملكية الفكرية، والإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاقتصادات التي يقودها المبدعون.

مبنية على أسس الثقة والقابلية للتشغيل البيني والحوكمة المتوافقة مع اللوائح، تربط CONX بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، مما يتيح حركة رأس المال بسلاسة عبر الحدود والقطاعات.

من المحتوى إلى رأس المال – CONX تربط كل أشكال القيمة.

CONX Vault

محفظة وأداة إدارة أصول رقمية آمنة تسمح للمستخدمين بتخزين أصولهم وتنظيمها بأمان داخل منظومة CONX. مبنية على بنية أمنية متقدمة، تدعم Vault تخزين ونقل وتتبع أنواع متعددة من الأصول بشكل موثوق، بما في ذلك الأصول الواقعية (RWA) والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتوكنات الرقمية، مما يضمن الأمان والشفافية في جميع المعاملات.

CONX Origin

منصة تسجيل وترميز الملكية الفكرية (IP) تمكن المبدعين من إنشاء وإدارة واستخدام ملكيتهم الفكرية على البلوك تشين.

توفر Origin إطارًا موحدًا لتسجيل الملكية الفكرية والتحقق منها وتتبع قيمتها، مما يسمح للمبدعين بإدارة حقوق الملكية والإيرادات بشفافية مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على حقوقهم الرقمية.

CONX Nest

منصة إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لدعم المبدعين الثانويين والفنانين الرقميين.

تدمج Nest وتربط مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي والموارد الإبداعية، مما يتيح للمستخدمين إنتاج أعمالهم وتحسينها وتوسيعها إلى أصول رقمية قائمة على الملكية الفكرية، وبالتالي تعزيز الابتكار المستمر داخل منظومة CONX.

CONX Arena

منصة مسابقات إبداعية حيث يمكن للمبدعين من مجالات متنوعة عرض أفكارهم وأعمالهم وتقييمها وتطويرها.

من خلال عمليات مراجعة وتقدير منهجية، تعزز Arena التميز الإبداعي وتعزز المشاركة المجتمعية في اقتصاد CONX الإبداعي.

CONX Pulse

المنصة الأساسية لإصدار وتوزيع الأصول الواقعية (RWA)، مصممة لضمان الثقة والشفافية والقابلية للتشغيل البيني.

تمكن Pulse المستخدمين من إصدار الأصول الواقعية المُرمَّزة وتبادلها وإدارتها على البلوك تشين، مما يشكل أساسًا رئيسيًا لبنية التمويل الرقمي المفتوحة والمتوافقة مع اللوائح.

ما هو سعر السوق الحالي لـ CONX؟

تبلغ قيمة CONX $0.00385792، مع تحرك بنسبة -1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ CONX؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ CONX. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط CONX على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ CONX؟

تبلغ الكمية المتداولة 1006772422.164595، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ CONX؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء CONX بالمنافسين من فئة Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains، يتأثر زخم CONX بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.