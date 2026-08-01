سعر CONX (CONX)
السعر المباشر لمشروع CONX (CONX) اليوم هو $ 0.00385792، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CONX الحالي إلى USD هو $ 0.00385792 لكل CONX.
يحتل CONX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,884,000، مع عرض متداول قدره 1.01B CONX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CONX بين $ 0.00376897 (أدنى) و$ 0.00401267 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.4، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00376291.
على المدى القصير، تحرك CONX بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-3.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 28.39K.
القيمة السوقية الحالية لـ CONX هي $ 3.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.39K. العرض المتداول لـ CONX يبلغ 1.01B، مع إجمالي عرض 1999879778.1998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.72M.
-0.12%
-1.14%
-3.56%
-3.56%
خلال اليوم، كان سعر CONX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CONX مقابل USD هو $ -0.0006580832 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CONX مقابل USD هو $ -0.0016200389 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CONX مقابل USD هو $ -0.000000004156696165 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.14%
|30 يوم
|$ -0.0006580832
|-17.05%
|60 يوم
|$ -0.0016200389
|-41.99%
|90 يوم
|$ -0.000000004156696165
|-0.00%
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CONX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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CONX (الثقافة = الاتصال) هي شبكة رئيسية من الجيل التالي للتمويل الثقافي من المستوى الأول، تربط بين الويب 2 والويب 3، وتجمع بين الثقافة والتمويل والتكنولوجيا في نظام إيكولوجي رقمي واحد موثوق.
مصممة لعصر الذكاء الاصطناعي والأصول المُرمَّزة، تدمج CONX الأصول الواقعية (RWA)، والتوكنات الأمنية (STO)، والمحتوى الذي يُنشئه الذكاء الاصطناعي (AIGC)، والملكية الفكرية (IP) ضمن بنية قابلة للامتثال، مما يتيح للمؤسسات والمبدعين والمستثمرين المشاركة بأمان في الاقتصاد الرقمي.
من خلال منصة CONX Pulse، يمكن للمستخدمين إصدار الأصول الواقعية وترميزها وتداولها بشفافية على البلوك تشين، بينما توفر Vault وOrigin وNest وArena بنية تحتية شاملة لإدارة الأصول الرقمية، وتسجيل الملكية الفكرية، والإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاقتصادات التي يقودها المبدعون.
مبنية على أسس الثقة والقابلية للتشغيل البيني والحوكمة المتوافقة مع اللوائح، تربط CONX بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، مما يتيح حركة رأس المال بسلاسة عبر الحدود والقطاعات.
من المحتوى إلى رأس المال – CONX تربط كل أشكال القيمة.
CONX Vault
محفظة وأداة إدارة أصول رقمية آمنة تسمح للمستخدمين بتخزين أصولهم وتنظيمها بأمان داخل منظومة CONX. مبنية على بنية أمنية متقدمة، تدعم Vault تخزين ونقل وتتبع أنواع متعددة من الأصول بشكل موثوق، بما في ذلك الأصول الواقعية (RWA) والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتوكنات الرقمية، مما يضمن الأمان والشفافية في جميع المعاملات.
CONX Origin
منصة تسجيل وترميز الملكية الفكرية (IP) تمكن المبدعين من إنشاء وإدارة واستخدام ملكيتهم الفكرية على البلوك تشين.
توفر Origin إطارًا موحدًا لتسجيل الملكية الفكرية والتحقق منها وتتبع قيمتها، مما يسمح للمبدعين بإدارة حقوق الملكية والإيرادات بشفافية مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على حقوقهم الرقمية.
CONX Nest
منصة إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لدعم المبدعين الثانويين والفنانين الرقميين.
تدمج Nest وتربط مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي والموارد الإبداعية، مما يتيح للمستخدمين إنتاج أعمالهم وتحسينها وتوسيعها إلى أصول رقمية قائمة على الملكية الفكرية، وبالتالي تعزيز الابتكار المستمر داخل منظومة CONX.
CONX Arena
منصة مسابقات إبداعية حيث يمكن للمبدعين من مجالات متنوعة عرض أفكارهم وأعمالهم وتقييمها وتطويرها.
من خلال عمليات مراجعة وتقدير منهجية، تعزز Arena التميز الإبداعي وتعزز المشاركة المجتمعية في اقتصاد CONX الإبداعي.
CONX Pulse
المنصة الأساسية لإصدار وتوزيع الأصول الواقعية (RWA)، مصممة لضمان الثقة والشفافية والقابلية للتشغيل البيني.
تمكن Pulse المستخدمين من إصدار الأصول الواقعية المُرمَّزة وتبادلها وإدارتها على البلوك تشين، مما يشكل أساسًا رئيسيًا لبنية التمويل الرقمي المفتوحة والمتوافقة مع اللوائح.
ما هو سعر السوق الحالي لـ CONX؟
تبلغ قيمة CONX $0.00385792، مع تحرك بنسبة -1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.
كم عدد الملاك الفريدين لـ CONX؟
هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ CONX. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.
ما مدى نشاط CONX على بلوكتشينها الأصلي؟
باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.
ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ CONX؟
تبلغ الكمية المتداولة 1006772422.164595، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.
ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ CONX؟
generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.
كيف يقارن أداء CONX بالمنافسين من فئة Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains؟
بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains، يتأثر زخم CONX بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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