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سعر UniX (UNIX) المباشر لليوم هو USD 0.00195797 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 536.74K . يتم تحديث سعر UNIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UniX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.59 - تغيير سعر UniX خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 275.88M

أداء سعر UniX (UNIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UniX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UniX مقابل USD هو $ +0.0002288817 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UniX مقابل USD هو $ +0.0015306448 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UniX مقابل USD هو $ +0.000520300025448624 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.20% 30 يوم $ +0.0002288817 +11.69% 60 يوم $ +0.0015306448 +78.18% 90 يوم $ +0.000520300025448624 +36.19%

تحليل سعر UniX (UNIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UniX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00183906$ 0.00183906 $ 0.00183906 24 ساعة مرتفع $ 0.00203796$ 0.00203796 $ 0.00203796 عالية طوال الوقت $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 تغير السعر (1 ساعة) -1.09% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -33.96%

معلومات سوق UniX (UNIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: