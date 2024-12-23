سعر UniX (UNIX)
سعر UniX (UNIX) المباشر لليوم هو USD 0.00195797. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 536.74K. يتم تحديث سعر UNIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UniX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.59
- تغيير سعر UniX خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 275.88M
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خلال اليوم، كان سعر UniX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UniX مقابل USD هو $ +0.0002288817 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UniX مقابل USD هو $ +0.0015306448 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UniX مقابل USD هو $ +0.000520300025448624 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ +0.0002288817
|+11.69%
|60 يوم
|$ +0.0015306448
|+78.18%
|90 يوم
|$ +0.000520300025448624
|+36.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UniX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-0.20%
-33.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse.
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