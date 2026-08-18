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سعر Mythos المباشر اليوم هو 0.00231487 USD. القيمة السوقية لـ MYTH هي 1,996,626 USD. تابع تحديثات أسعار MYTH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Mythos المباشر اليوم هو 0.00231487 USD. القيمة السوقية لـ MYTH هي 1,996,626 USD. تابع تحديثات أسعار MYTH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MYTH

معلومات سعر MYTH

ما هو MYTH

الموقع الرسمي لـ MYTH

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سعر Mythos (MYTH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MYTH إلى USD:

$0.00231495
$0.00231495$0.00231495
+0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Mythos (MYTH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:35:38 (UTC+8)

سعر Mythos اليوم

السعر المباشر لمشروع Mythos (MYTH) اليوم هو $ 0.00231487، مع تغير بنسبة 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MYTH الحالي إلى USD هو $ 0.00231487 لكل MYTH.

يحتل Mythos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,996,626، مع عرض متداول قدره 796.42M MYTH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MYTH بين $ 0.0022894 (أدنى) و$ 0.00241465 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.99، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00139576.

على المدى القصير، تحرك MYTH بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-7.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.70.

معلومات سوق Mythos (MYTH)

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 12.70
$ 12.70$ 12.70

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

796.42M
796.42M 796.42M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mythos هي $ 2.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.70. العرض المتداول لـ MYTH يبلغ 796.42M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.31M.

سجل سعر Mythos بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0022894
$ 0.0022894$ 0.0022894
24 ساعة منخفض
$ 0.00241465
$ 0.00241465$ 0.00241465
24 ساعة مرتفع

$ 0.0022894
$ 0.0022894$ 0.0022894

$ 0.00241465
$ 0.00241465$ 0.00241465

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

$ 0.00139576
$ 0.00139576$ 0.00139576

-0.00%

+0.95%

-7.42%

-7.42%

سجل سعر Mythos (MYTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mythos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mythos مقابل USD هو $ +0.0003238051 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mythos مقابل USD هو $ -0.0000616625 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mythos مقابل USD هو $ -0.00000004309800017 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.95%
30 يوم$ +0.0003238051+13.99%
60 يوم$ -0.0000616625-2.66%
90 يوم$ -0.00000004309800017-0.00%

توقعات أسعار Mythos

Mythos (MYTH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MYTH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMythos (MYTH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mythos نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Mythos الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MYTH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Mythos.

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المصدر Mythos (MYTH)

الموقع الرسمي

الفئة :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBase Native

نبذة عن Mythos

ما هو السعر الحالي لـ Mythos؟

يتم تداول Mythos بسعر $0.00231487، مما يمثل حركة سعرية بنسبة 0.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن MYTH بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة 0.94% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان MYTH يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء Mythos مع رموز Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Polkadot Ecosystem,NFT,Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Gaming Blockchains,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Made in USA,Base Native؟

ضمن قطاع Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Polkadot Ecosystem,NFT,Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Gaming Blockchains,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Made in USA,Base Native، يُظهر MYTH قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ Mythos اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $1996626، مما يضع MYTH في المرتبة #2269، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $0.0022894 و$0.00241465، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول MYTH؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم MYTH؟

مع وجود 796416525.92 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mythos

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:35:38 (UTC+8)

تحديثات Mythos (MYTH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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