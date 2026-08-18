سعر Mythos اليوم

السعر المباشر لمشروع Mythos (MYTH) اليوم هو $ 0.00231487، مع تغير بنسبة 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MYTH الحالي إلى USD هو $ 0.00231487 لكل MYTH.

يحتل Mythos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,996,626، مع عرض متداول قدره 796.42M MYTH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MYTH بين $ 0.0022894 (أدنى) و$ 0.00241465 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.99، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00139576.

على المدى القصير، تحرك MYTH بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-7.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.70.

معلومات سوق Mythos (MYTH)

القيمة السوقية $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M الحجم (24 ساعة) $ 12.70$ 12.70 $ 12.70 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M إمداد دورة التداول 796.42M 796.42M 796.42M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mythos هي $ 2.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.70. العرض المتداول لـ MYTH يبلغ 796.42M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.31M.