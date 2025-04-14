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سعر BORA (BORA) المباشر لليوم هو USD 0.078564 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.58M . يتم تحديث سعر BORA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BORA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BORA خلال اليوم هو -3.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15B

أداء سعر BORA (BORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BORA مقابل USD هو $ -0.00248036431702755 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BORA مقابل USD هو $ -0.0027896426 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BORA مقابل USD هو $ -0.0193178112 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BORA مقابل USD هو $ -0.05287617191967566 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00248036431702755 -3.06% 30 يوم $ -0.0027896426 -3.55% 60 يوم $ -0.0193178112 -24.58% 90 يوم $ -0.05287617191967566 -40.22%

تحليل سعر BORA (BORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BORA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.077533$ 0.077533 $ 0.077533 24 ساعة مرتفع $ 0.081843$ 0.081843 $ 0.081843 عالية طوال الوقت $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 تغير السعر (1 ساعة) -2.36% تغير السعر (1يوم) -3.06% تغير السعر (7 أيام) -3.27%

معلومات سوق BORA (BORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: