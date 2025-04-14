سعر BORA (BORA)
سعر BORA (BORA) المباشر لليوم هو USD 0.078564. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.58M. يتم تحديث سعر BORA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BORA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BORA خلال اليوم هو -3.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15B
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خلال اليوم، كان سعر BORA مقابل USD هو $ -0.00248036431702755 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BORA مقابل USD هو $ -0.0027896426 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BORA مقابل USD هو $ -0.0193178112 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BORA مقابل USD هو $ -0.05287617191967566 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00248036431702755
|-3.06%
|30 يوم
|$ -0.0027896426
|-3.55%
|60 يوم
|$ -0.0193178112
|-24.58%
|90 يوم
|$ -0.05287617191967566
|-40.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BORA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.36%
-3.06%
-3.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BORA is a decentralized entertainment platform focused to distribute digital contents and provide incentives to participants
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