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أعلى نظام Boba Network البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Boba Network البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,142.94
+0.16%
+1.75%
+1.38%
$ 7.49B
$ 1.29
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.51
-0.42%
+1.17%
+11.03%
$ 6.25B
$ 36.73K
3
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,352
+0.49%
+0.02%
+2.28%
$ 544.93M
$ 19.13K
4
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,152
+0.22%
+0.02%
+1.54%
$ 417.33M
$ 36.42K
5
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,182
+0.19%
+0.02%
+1.59%
$ 288.75M
$ 3.15M
6
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,782
-0.01%
+0.02%
+0.45%
$ 190.26M
$ 666.96
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,682
+0.26%
+0.01%
+0.79%
$ 62.70M
$ 188.25
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1588
-0.36%
+2.87%
+2.00%
$ 27.69M
$ 70.89K
9
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999247
+0.01%
0.00%
+0.11%
$ 828.74K
$ 680.15K
10
BOB
BOB
BOB
$ 0.003799
+0.40%
-0.39%
-2.46%
--
$ 16.28M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Boba Network البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Boba Network البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 10 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $15.27B.
ما هو التوكن نظام Boba Network البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Boba Network البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر EUL أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 2.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Boba Network البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 10 نظام Boba Network البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Boba Network البيئي الشائعة WBTC, LINK, FBTC. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Boba Network البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Boba Network البيئي حوالي $15.27B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Boba Network البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.