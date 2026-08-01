الوظيفة هي بناء البنية التحتية المالية التي تجعل البيتكوين منتجاً، وتُطلق العنان للعائدات والسيولة وكفاءة رأس المال للمالكين عبر مجالات التمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل التقليدي. يحوّل FBTC البيتكوين إلى أصل يعمل بشكل فعال.

FBTC يمثل أول أصل عائدات بيتكوين متعدد السلاسل، مما يتيح لمالكي BTC المشاركة في استراتيجيات عائدات منظمة ومدارة بعناية وبرمجية. FBTC مدعوم بالكامل على أساس 1:1 بواسطة BTC، وقائمة عناوين احتياطيات البيتكوين متاحة للجمهور ويمكن التحقق منها في أي وقت. يجمع FBTC بين أمان احتياطيات البيتكوين ومرونة العقود الذكية، ليخلق جسراً آمناً وفعالاً بين شبكة البيتكوين وبروتوكولات DeFi الحديثة.

FBTC يحوّل البيتكوين غير المستغل إلى أصل وظيفي ومنتج. الغرض الأساسي من FBTC هو جلب السيولة الأصلية للبيتكوين إلى عالم DeFi، مما يمكّن مالكي البيتكوين من الوصول إلى مجموعة واسعة من استراتيجيات تحقيق العائدات دون الحاجة إلى بيع بيتكوينهم. لا يعزز هذا الأمر فحسب فائدة البيتكوين، بل يسمح أيضاً لمالكيه بكسب عوائد على أصولهم، مما يجعل FBTC أداة قوية لتعظيم إمكانات البيتكوين في منظومة DeFi.

ما هو السعر الحالي لـ Function FBTC؟

يتم تداول Function FBTC (FBTC) بسعر $64293، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 1.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Function FBTC في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem، غالبًا ما يدعم FBTC وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول FBTC اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل FBTC حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Function FBTC؟

يوجد اليوم 8471.19677925 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب FBTC؟

يحمل Function FBTC حاليًا الترتيب #-- في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $544668754، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Function FBTC خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة 1.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Function FBTC بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem، يُظهر FBTC نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.