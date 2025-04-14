سعر Biaocoin (BIAO)
سعر Biaocoin (BIAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BIAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Biaocoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Biaocoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Biaocoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Biaocoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Biaocoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Biaocoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.65%
|60 يوم
|$ 0
|-41.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Biaocoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-11.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Biao is community-driven project powered with the most well known Meme of Asia What makes your project unique? The sun always shines on Biao. When you feel lost remember Biao will always be with you. Biao is here to stay. Not just a meme but a friend. History of your project : Biao was created with communities worldwide to bring people closer. What’s next for your project? Listing on CEX What can your token be used for? $Biao is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return
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