سعر Autist (AUTIST)
سعر Autist (AUTIST) المباشر لليوم هو USD 2.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M. يتم تحديث سعر AUTIST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Autist الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.93K
- تغيير سعر Autist خلال اليوم هو +14.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 565.10K
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خلال اليوم، كان سعر Autist مقابل USD هو $ +0.308348 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Autist مقابل USD هو $ -1.3674146170 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Autist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Autist مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.308348
|+14.00%
|30 يوم
|$ -1.3674146170
|-54.47%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Autist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+14.00%
-32.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.
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