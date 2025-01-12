سعر Andy Alter Ego (BADCAT)
سعر Andy Alter Ego (BADCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BADCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Andy Alter Ego الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.95K
- تغيير سعر Andy Alter Ego خلال اليوم هو -7.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Andy Alter Ego مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Andy Alter Ego مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Andy Alter Ego مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Andy Alter Ego مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.48%
|30 يوم
|$ 0
|-50.11%
|60 يوم
|$ 0
|-42.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Andy Alter Ego: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.03%
-7.48%
-18.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A memecoin dedicated to $BADCAT, Andy's Alter Ego, “A crucial part of the Boys Club Comic series!” Pages: 95, 97, 98, & 99.
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