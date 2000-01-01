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Top token Lưu trữ theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Lưu trữ. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0,7048
-0,13%
-1,20%
-2,70%
$ 554,45M
$ 866,94K
2
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0,0000002635
-0,08%
-0,60%
+0,19%
$ 259,69M
$ 224,53B
3
Arweave
Arweave
AR
$ 1,797
-0,11%
+0,06%
-2,18%
$ 117,65M
$ 62,58K
4
Walrus
Walrus
WAL
$ 0,02545
+0,04%
+0,64%
+0,28%
$ 60,87M
$ 2,43M
5
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0,0003409
-0,03%
-0,18%
+0,35%
$ 59,86M
$ 199,12M
6
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0,0005042
-0,02%
-0,32%
+0,46%
$ 28,35M
$ 105,41M
7
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0,095386
+0,04%
+0,00%
-3,55%
$ 22,99M
$ 8,96K
8
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0,04489
+0,65%
-0,97%
+0,61%
$ 19,02M
$ 1,24M
9
Autonomi
Autonomi
AUTONOMI
$ 0,04063
-0,17%
-7,69%
+30,25%
$ 13,60M
$ 1,85M
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0,02207339
+0,10%
-0,00%
-5,70%
$ 8,30M
$ 12,56K
11
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0,00456135
-0,36%
-0,01%
-5,35%
$ 6,94M
$ 123,89K
12
Shadow Token
Shadow Token
SHDW
$ 0,01536911
+0,12%
-0,03%
+1,50%
$ 2,60M
$ 16,48K
13
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0,00996
+0,40%
+0,81%
+2,88%
$ 2,47M
$ 5,25M
14
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0,00020504
-0,01%
+0,01%
+1,67%
$ 2,05M
$ 7,79K
15
swarm
swarm
BZZ
$ 0,0355
-0,94%
-10,84%
-12,82%
$ 1,88M
$ 1,46M
16
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0,01163557
+0,11%
+0,07%
+3,77%
$ 1,16M
$ 274,10K
17
ScPrime
ScPrime
SCP
$ 0,02021127
-0,01%
+0,06%
+26,26%
$ 1,15M
$ 2,97K
18
OORT
OORT
OORT
$ 0,001328
+1,59%
+8,47%
-4,27%
$ 1,05M
$ 43,46M
19
Zus
Zus
ZCN
$ 0,00135752
+0,15%
+0,02%
+3,77%
$ 543,01K
$ 5,16
20
Xandeum
Xandeum
XAND
$ 0,00028272
0,00%
+0,01%
-21,78%
$ 436,42K
$ 20,79
21
WeSendit
WeSendit
WSI
$ 0,000419
-0,43%
-0,00%
-1,44%
$ 353,60K
$ 1,18K
22
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0,01033975
0,00%
0,00%
+4,98%
$ 276,24K
$ 11,60K
23
Stratos
Stratos
STOS
$ 0,00439235
-0,66%
+0,01%
-0,01%
$ 170,40K
$ 30,81
24
Big Data Protocol
Big Data Protocol
BDP
$ 0,00260342
0,00%
-0,00%
-0,12%
$ 169,02K
$ 41,40
25
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0,004944
-0,02%
-5,40%
-8,07%
$ 117,85K
$ 4,34M
26
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0,00045029
-0,25%
+0,05%
-3,21%
$ 59,50K
$ 37,55
27
Archivas
Archivas
RCHV
$ 1,94E-5
0,00%
+0,90%
-8,06%
$ 19,40K
--
28
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4,975E-5
0,00%
-1,30%
-1,39%
$ 17,52K
--
29
Obscra
Obscra
OBX
$ 1,295E-5
+0,70%
-17,10%
-51,59%
$ 12,04K
--
30
CAMELL
CAMELL
CAMT
$ 1,089E-5
0,00%
-83,70%
+0,46%
$ 10,89K
--
31
Nerve
Nerve
NRV
$ 0,00097144
+1,38%
-0,14%
-6,62%
$ 9,71K
$ 6,07K
32
ProximaX
ProximaX
XPX
$ 0,00010414
-0,06%
-16,44%
+15,07%
--
$ 495,19M
33
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0,05135
0,00%
-0,79%
-0,66%
--
$ 133,20K
34
Real World Services
Real World Services
RWS
$ 0,00834
0,00%
-0,12%
-0,95%
--
$ 1,32M
35
CESS Network
CESS Network
CESS
$ 0,001519
+0,13%
+4,87%
+16,44%
--
$ 51,97M
36
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud Net
ICNT
$ 0,13921
+1,80%
+7,78%
+29,74%
--
$ 570,25K

Câu hỏi thường gặp

Token Lưu trữ là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Lưu trữ đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 36 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.17B.
Token Lưu trữ nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Lưu trữ được theo dõi trên MEXC, OORT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.47% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Lưu trữ trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 36 token Lưu trữ, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Lưu trữ phổ biến bao gồm FIL, BTT, AR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Lưu trữ là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Lưu trữ là khoảng $1.17B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Lưu trữ, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.