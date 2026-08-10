WeSendit là gì?

WeSendit là một giải pháp phi tập trung dành cho chia sẻ tệp và mạng lưu trữ đám mây, đặt ưu tiên cao nhất vào quyền riêng tư của người dùng và bảo mật dữ liệu. Thông qua các mối quan hệ đối tác trong mạng lưới Web 3.0 của mình, WeSendit loại bỏ giới hạn về dung lượng lưu trữ và giúp người dùng tiết kiệm lên đến 80% so với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác. WeSendit cho phép người dùng lựa chọn mạng lưới mà họ muốn dữ liệu của mình được truyền tải qua, đồng thời để đảm bảo an toàn tối đa, dữ liệu được lưu trữ dự phòng trên hàng nghìn khu vực khả dụng trên toàn thế giới.

Điều gì làm nên sự độc đáo của WeSendit?

WeSendit nổi bật so với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác nhờ tập trung vào quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người dùng. WeSendit sử dụng các công nghệ Web 3.0 phi tập trung để tạo ra những công cụ mang lại khả năng xử lý dữ liệu đáng tin cậy và an toàn. Ngoài ra, token của WeSendit (WSI) còn đóng vai trò là phương tiện thanh toán và thưởng cho người dùng bằng token khi họ gửi dữ liệu dựa trên gói đăng ký cũng như các gói dịch vụ "trả theo nhu cầu" tùy chọn.

WeSendit (WSI) có thể được sử dụng vào những mục đích nào?

Token của WeSendit (WSI) có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thanh toán cho các dịch vụ định kỳ, chuyển tiền, giao dịch hoặc đổi lấy các tài sản tiền điện tử khác. Người nắm giữ token được hưởng lợi từ việc giới thiệu bạn bè, nhận thưởng staking, sử dụng các ứng dụng được cung cấp, dịch vụ mạng lưu trữ, cũng như Chương trình Hoạt động, chương trình này thưởng token cho người dùng mỗi khi họ gửi dữ liệu thông qua wesendit.com.

Giá thị trường hiện tại của WSI là bao nhiêu?

Hiện tại, nó được định giá ở mức ₫, phản ánh biến động giá -0.24% trong 24 giờ qua. Các cập nhật về giá phản ánh dữ liệu thị trường tổng hợp theo thời gian thực.

Lượng thanh khoản của WeSendit trên các sàn giao dịch là bao nhiêu?

Với điểm số thanh khoản là --/100, WSI thể hiện độ sâu thị trường ổn định trên các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch cao.

Khối lượng giao dịch hàng ngày của WSI là bao nhiêu?

Trong 24 giờ qua, các nhà giao dịch đã trao đổi số tiền ₫-- tương đương với WSI. Khối lượng giao dịch cao góp phần thu hẹp chênh lệch giá và giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ hơn.

Khoảng giá hôm nay của WeSendit là bao nhiêu?

Nó đã giao dịch trong khoảng từ ₫ đến ₫, nắm bắt được biên độ biến động trong ngày.

Điều gì quyết định khả năng tiếp cận và mức độ phổ biến của WSI trên thị trường toàn cầu?

Các yếu tố bao gồm niêm yết trên các sàn giao dịch, sự sẵn có của cặp giao dịch, độ sâu thanh khoản cũng như mức độ tích hợp tốt của WSI trong hệ sinh thái --.