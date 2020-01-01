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Top token Hệ sinh thái MultiversX theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái MultiversX. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.22
+0.24%
-1.15%
-0.11%
$ 13.73B
$ 12.76K
2
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.683
-0.11%
-1.29%
-5.18%
$ 80.57M
$ 29.04K
3
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3163
-0.28%
+0.32%
+4.42%
$ 22.22M
$ 201.39K
4
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.00127
+0.55%
-1.93%
+4.52%
$ 19.01M
$ 61.44M
5
SuperRare
SuperRare
RARE
$ 0.0139
-0.43%
+4.79%
+15.01%
$ 11.38M
$ 4.84M
6
Wrapped EGLD
Wrapped EGLD
WEGLD
$ 2.68
-0.37%
-0.01%
-4.63%
$ 5.78M
$ 61.87K
7
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00426193
+0.30%
-0.04%
-17.17%
$ 2.62M
$ 1.90K
8
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0018157
+0.24%
-0.84%
-2.95%
$ 2.07M
$ 124.93M
9
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01533439
+0.16%
-0.02%
-4.23%
$ 1.24M
$ 878.32
10
xExchange
xExchange
MEX
$ 2.42845E-7
-0.28%
-1.70%
-0.59%
$ 989.64K
--
11
XOXNO Staked EGLD
XOXNO Staked EGLD
XEGLD
$ 2.99
0.00%
-0.01%
-4.17%
$ 954.33K
$ 1.33K
12
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01170738
+0.02%
-0.01%
+31.09%
$ 843.66K
$ 1.15K
13
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00017456
+0.01%
-0.02%
-2.08%
$ 144.46K
$ 109.95
14
holoride
holoride
RIDE
$ 0.00013098
+0.01%
-0.01%
-2.78%
$ 115.26K
$ 0.06
15
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00011898
-1.14%
+0.06%
-0.17%
$ 112.77K
$ 2.03K
16
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0.00023839
+0.02%
-0.01%
-3.89%
$ 103.19K
$ 9.54
17
Pepe on Doge
Pepe on Doge
PODGE
$ 6.591E-5
+0.38%
+3.60%
+4.87%
$ 65.91K
--
18
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57497E-7
0.00%
0.00%
-0.37%
$ 31.99K
--
19
KWAK
KWAK
KWAK
$ 3.192E-5
0.00%
-1.60%
-2.06%
$ 31.92K
--
20
Proteo DeFi
Proteo DeFi
PROTEO
$ 0.00224785
-0.14%
-0.01%
-4.01%
$ 22.75K
$ 432.19
21
PADAWAN
PADAWAN
PADAWAN
$ 0.00148058
-0.15%
-0.02%
-6.26%
$ 14.78K
$ 1.03K
22
HodlerRewards
HodlerRewards
REWARD
$ 7.471E-5
0.00%
+0.50%
0.00%
$ 11.11K
--
23
BOBER
BOBER
BOBER
$ 0.0000429
0.00%
+28.83%
-2.28%
--
$ 223.08M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái MultiversX là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái MultiversX đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 23 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $13.88B.
Token Hệ sinh thái MultiversX nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái MultiversX được theo dõi trên MEXC, BOBER đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 28.83% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái MultiversX trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 23 token Hệ sinh thái MultiversX, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái MultiversX phổ biến bao gồm HYPE, EGLD, CYBER. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái MultiversX là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái MultiversX là khoảng $13.88B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái MultiversX, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.