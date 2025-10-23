Thông tin giá theo USD của ZoidPay (ZPAY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00320676 $ 0.00320676 $ 0.00320676 Thấp nhất 24H $ 0.00385851 $ 0.00385851 $ 0.00385851 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00320676$ 0.00320676 $ 0.00320676 Cao nhất 24H $ 0.00385851$ 0.00385851 $ 0.00385851 ATH $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Giá thấp nhất $ 0.00057157$ 0.00057157 $ 0.00057157 Biến động giá (1 giờ) -3.36% Biến động giá (1D) +6.25% Biến động giá (7 ngày) +11.67% Biến động giá (7 ngày) +11.67%

Giá thời gian thực của ZoidPay (ZPAY) là $0.00372821. Trong 24 giờ qua, ZPAY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00320676 và cao nhất là $ 0.00385851, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZPAY là $ 1.79, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00057157.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZPAY đã biến động -3.36% trong 1 giờ qua, +6.25% trong 24 giờ và +11.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ZoidPay (ZPAY)

Vốn hóa thị trường $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Nguồn cung lưu thông 392.00M 392.00M 392.00M Tổng cung 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZoidPay là $ 1.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZPAY là 392.00M, với tổng nguồn cung là 700000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.61M.