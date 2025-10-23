Thông tin giá theo USD của XOXNO (XOXNO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01698813 Cao nhất 24H $ 0.01968996 ATH $ 0.291313 Giá thấp nhất $ 0.01521366 Biến động giá (1 giờ) -0.18% Biến động giá (1D) -10.03% Biến động giá (7 ngày) -9.13%

Giá thời gian thực của XOXNO (XOXNO) là $0.01732832. Trong 24 giờ qua, XOXNO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01698813 và cao nhất là $ 0.01968996, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XOXNO là $ 0.291313, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01521366.

Về hiệu suất ngắn hạn, XOXNO đã biến động -0.18% trong 1 giờ qua, -10.03% trong 24 giờ và -9.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường XOXNO (XOXNO)

Vốn hóa thị trường $ 1.14M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.73M Nguồn cung lưu thông 66.02M Tổng cung 99,967,866.01788884

Vốn hoá thị trường hiện tại của XOXNO là $ 1.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XOXNO là 66.02M, với tổng nguồn cung là 99967866.01788884. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.73M.