Giá XOXNO theo thời gian thực hôm nay là 0.01732832 USD. Theo dõi cập nhật giá XOXNO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá XOXNO dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về XOXNO

Thông tin giá XOXNO

Whitepaper XOXNO

Website chính thức XOXNO

Tokenomics của XOXNO

Dự báo giá XOXNO

Giá XOXNO (XOXNO)

Giá theo thời gian thực 1 XOXNO sang USD

$0.01732832
$0.01732832
-10.00%1D
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá XOXNO (XOXNO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 11:04:19 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của XOXNO (XOXNO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.01698813
$ 0.01698813
Thấp nhất 24H
$ 0.01968996
$ 0.01968996
Cao nhất 24H

$ 0.01698813
$ 0.01698813

$ 0.01968996
$ 0.01968996

$ 0.291313
$ 0.291313

$ 0.01521366
$ 0.01521366

-0.18%

-10.03%

-9.13%

-9.13%

Giá thời gian thực của XOXNO (XOXNO) là $0.01732832. Trong 24 giờ qua, XOXNO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01698813 và cao nhất là $ 0.01968996, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XOXNO là $ 0.291313, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01521366.

Về hiệu suất ngắn hạn, XOXNO đã biến động -0.18% trong 1 giờ qua, -10.03% trong 24 giờ và -9.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường XOXNO (XOXNO)

$ 1.14M
$ 1.14M

--
--

$ 1.73M
$ 1.73M

66.02M
66.02M

99,967,866.01788884
99,967,866.01788884

Vốn hoá thị trường hiện tại của XOXNO là $ 1.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XOXNO là 66.02M, với tổng nguồn cung là 99967866.01788884. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.73M.

Lịch sử giá theo USD của XOXNO (XOXNO)

Trong hôm nay, biến động giá của XOXNO/USD là $ -0.00193229967652037.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của XOXNO/USD là $ -0.0057288742.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của XOXNO/USD là $ -0.0067839177.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của XOXNO/USD là $ -0.01614497149008143.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00193229967652037-10.03%
30 ngày$ -0.0057288742-33.06%
60 ngày$ -0.0067839177-39.14%
90 ngày$ -0.01614497149008143-48.23%

XOXNO (XOXNO) là gì

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

Nguồn tham khảo XOXNO (XOXNO)

Whitepaper
Website chính thức

Dự đoán giá XOXNO (USD)

XOXNO (XOXNO) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản XOXNO (XOXNO) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho XOXNO.

Xem ngay dự đoán giá XOXNO!

XOXNO/Tiền tệ địa phương

Tokenomics của XOXNO (XOXNO)

Hiểu rõ tokenomics của XOXNO (XOXNO) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token XOXNO ngay!

Người dùng cũng hỏi: Các câu hỏi khác về XOXNO (XOXNO)

Hôm nay giá của XOXNO (XOXNO) là bao nhiêu?
Giá XOXNO theo thời gian thực bằng USD là 0.01732832 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của XOXNO sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của XOXNO sang USD là $ 0.01732832. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của XOXNO là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của XOXNO là $ 1.14M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của XOXNO là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của XOXNO là 66.02M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XOXNO là bao nhiêu?
XOXNO đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.291313 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của XOXNO là bao nhiêu?
XOXNO từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.01521366 USD.
Khối lượng giao dịch của XOXNO là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của XOXNO là -- USD.
XOXNO có tăng giá trong năm nay không?
XOXNO có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá XOXNO để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 11:04:19 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành XOXNO (XOXNO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

